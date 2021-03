Spesso, eliminare le macchie può essere fastidioso. Soprattutto quando sono più tenaci.

È noto che al supermercato si possono trovare smacchiatori e detergenti di vario genere.

Se si vuole risparmiare tempo e denaro, però, si possono utilizzare semplici rimedi naturali.

Infatti, nessuno lo sa ma questa bevanda che abbiamo in frigo elimina le macchie dai vestiti.

È una bevanda immancabile in casa, bevuta da grandi e piccini: si tratta del latte.

A volte può capitare che senza che ce ne accorgiamo, passano i giorni e scade nel nostro frigo. Niente di più sbagliato: perché così sprechiamo un alimento che può essere ancora utilizzato.

Nessuno lo sa ma questa bevanda che abbiamo in frigo elimina le macchie dai vestiti

Basta veramente poco per effettuare l’operazione.

Immergiamo nel latte i tessuti macchiati e lasciamoli a mollo tutta la notte.

Sciacquiamoli con acqua fredda.

Possiamo decidere di lavare a mano o in lavatrice con un detersivo ecologico.

Nel caso ci siano macchie difficili da eliminare, come quelle di vino, bisogna utilizzare un altro procedimento.

Dovremo riscaldare il latte e applicarlo sulle macchie, poi spazzoliamo il tutto e procediamo con il solito lavaggio.

In questo modo rafforzeremo il potere smacchiante del latte.

È proprio vero, nessuno lo sa ma questa bevanda che abbiamo in frigo elimina le macchie dai vestiti e vale la pena provare.

Se abbiamo una borsa di pelle macchiata dovremo fare attenzione a non rovinare l’area attorno alla macchia.

Procediamo tamponando con molta delicatezza l’area con un panno umido bagnato nel latte.

Lasciamo agire per non più di mezz’ora per evitare che si formino aloni.

Per concludere, strofiniamo con un altro panno pulito ma sempre umido.

Questo vale anche per le macchie sul divano in pelle.

Prima di eseguire la pulizia con il latte dovremo eliminare tutta la polvere.

Prepariamo un panno bagnato nell’acqua tiepida, inzuppiamolo nel latte e passiamolo sulle macchie.

Risciacquiamo per togliere ogni residuo e facciamo attenzione che la superficie sia perfettamente asciutta per evitare aloni.

Questi che abbiamo elencati sono solo alcune delle soluzioni a portata di mano, ma gli utilizzi del latte sono molteplici.