L’astrologia può dire molto di noi. E, rullo di tamburi, può anche consigliarci cosa guardare in televisione. Ci sono delle pellicole, infatti, che rispecchiano perfettamente le caratteristiche di ogni segno. E, proprio per questo motivo, vediamo i film perfetti da guardare scelti appositamente per noi in base al nostro segno zodiacale.

Iniziamo con Ariete, Toro e Gemelli

Per l’Ariete, non c’è nulla di meglio di un film come “Il Cigno Nero”. I nati sotto questo segno hanno bisogno di dinamicità e di passione. E questa pellicola non potrà che soddisfare questa loro necessità. Per il Toro, invece, più concreto e razionale, un film dell’orrore è perfetto. I nati sotto questo segno non si lasciano intimidire facilmente. E, per metterli alla prova, nessuna scelta sarà migliore del capolavoro di Dario Argento “Profondo Rosso”. Infine, arriviamo ai Gemelli. Questo segno è noto per la sua spiccata intelligenza. E quindi cosa c’è di meglio della furbizia e dell’acutezza di Sherlock Holmes?

Passiamo ai segni dell’estate: Cancro, Leone e Vergine

Il Cancro è, come tutti i segni d’acqua, un inguaribile romantico. E quindi, per riprendere un vecchio cult che ha fatto sognare generazioni intere, il consiglio è di guardare subito l’intramontabile “Pretty Woman”. Per il Leone, invece, cambiamo completamente pagina. Leader naturali con un grande ego, ameranno sicuramente “The Wolf of Wall Street”. Concludiamo questa rassegna con la Vergine. Per un segno così preciso e attento ai particolari, la scelta ideale sarà “Moonrise Kingdom” con la regia di Wes Anderson. La precisione di questa pellicola è oltre ogni limite e coloro che sono nati sotto il segno della Vergine non potranno che apprezzare.

Ora è il turno di Bilancia, Scorpione e Sagittario

La Bilancia si contraddistingue sempre per la sua eleganza e il suo senso dell’equilibrio. E in questo caso, non potremmo che consigliare un capolavoro senza precedenti come “Via col Vento”. Per lo Scorpione, invece, coraggioso, impavido e sempre pronto a battersi, non c’è nulla di meglio di “Fight Club”. Per il Sagittario, sempre alla ricerca della libertà spirituale, infine, “Into The Wild” è sicuramente la scelta più azzeccata.

Concludiamo con Capricorno, Acquario e Pesci

“Il talento di Mr. Ripley” rappresenta al meglio il Capricorno. Questo segno, infatti, introspettivo e riservato, non si lascia fermare da niente e nessuno per raggiungere i suoi obiettivi. L’Acquario, invece, è conosciuto per il suo senso della fratellanza, della giustizia e dell’amicizia. E quale miglior film potrebbe essere consigliato per loro, allora, se non “Milk”? Arriviamo infine ai Pesci, gli inguaribili sognatori dello zodiaco. Per loro, come ciliegina sulla torta, troviamo sicuramente “Closer”. Questo film, infatti, rispetta al meglio la vulnerabilità, il forte senso di lealtà e l’evoluzione continua dei nati sotto questo segno. Dunque, ecco i film perfetti da guardare scelti appositamente per noi in base al nostro segno zodiacale.

