Soprattutto negli ultimi anni abbiamo assistito a una campagna sempre più decisa contro l’utilizzo del latte vaccino in età adulta. In effetti, riflettendoci bene, l’uomo è l’unico “animale” che continua ad assumere latte dopo lo svezzamento.

Sempre più persone scoprono di avere una leggera intolleranza al lattosio, e gli specialisti sconsigliano l’assunzione del latte vaccino. Per sostituirlo, sono sempre più diffusi sul mercato i latti di origine vegetale. In commercio ne esistono di tantissimi tipi. Tra i più in voga ci sono il latte d’avena, di soia, di riso e di mandorla, mentre viene ampiamente trascurato il latte di noce. Nessuno lo compra mai ma questo latte vegetale protegge il cuore meglio di qualsiasi integratore naturale. I motivi per cui il latte di noce è così poco utilizzato nelle nostre cucine rimane un mistero. Di seguito, invece elenchiamo i motivi per cui dovremmo iniziare a consumarlo.

Da dove vengono le qualità del latte di noce

La noce è un frutto secco pieno di preziose qualità. È ricca di sali minerali, soprattutto di magnesio, potassio, zinco, calcio, rame e ferro. Inoltre, è tra le migliori fonti naturali di vitamina E. Questa miscela di benessere rende la noce uno degli alimenti con più antiossidanti che ci sia. Tutte queste qualità vengono trasferite nel latte di noce, ricavato dalla spremitura del frutto.

Il latte di noce ha un sapore e una composizione simile al più utilizzato latte di mandorla. È un alimento utile per la flora intestinale e per innalzare le difese immunitarie. La qualità più importante di questo latte vegetale, però, è un’altra.

Nessuno lo compra mai ma questo latte vegetale protegge il cuore meglio di qualsiasi integratore

La più importante caratteristica del latte di noce è la massiccia quantità di acidi grassi polinsaturi, omega-3 e omega-6, e di polifenoli. È proprio la presenza di questi nutrienti a rendere il latte di noce un eccezionale integratore per la salute del cuore e dei vasi sanguigni. I polifenoli e i grassi polinsaturi tengono in equilibrio i livelli di colesterolo e proteggono il cuore dal rischio di infarto.

In conclusione, il latte di noce è gustoso e privo di lattosio. È un toccasana per l’intestino e soprattutto un garante della salute del cuore. Cominciare a inserirlo nella nostra dieta può essere una mossa vincente sotto tanti punti di vista.

