Ormai siamo ad agosto inoltrato, il periodo perfetto per goderci un rilassante fine settimana al mare. Infatti, anche chi non può, o ha scelto di non andare in ferie, in questo periodo si può comunque andare in spiaggia anche per poche ore. Infatti, il mare fa bene alla salute e dovremmo cercare di visitarlo più spesso. Se però vogliamo evitare le grandi folle dobbiamo cercare spiagge un po’ più nascoste. Proprio come queste 3 spiagge italiane spettacolari e poco conosciute per un‘avventura da sogno al mare.

Spiaggia delle Due Sorelle

Il nostro Paese riesce ad offrire dei paesaggi davvero suggestivi. Questa spiaggia delle Marche, ad esempio, dall’alto appare come un’ala di un gabbiano. L’altra spiaggia è Cava Davanzali. Al centro si trovano i due imponenti faraglioni che hanno dato il nome alla spiaggia: appunto Due Sorelle. Infatti, appaiono come due suore in preghiera. Sia questa che la spiaggia attigua sono circondate da magnifiche scogliere di calcare e dalla natura incontaminata. Infatti, la spiaggia delle Due Sorelle è raggiungibile solo in kayak o in barca con partenza da Numana. Il colore cristallino delle sue acque però ci ripagherà della difficoltà nel raggiungerla. Oltretutto, questo spesso vuol dire che la spiaggia non è affollata come tutte le altre.

Baia del Buon dormire

La Campania è ricca di spiagge meravigliose che attirano anche turisti internazionali. Forse proprio per questo però è necessario fare un piccolo sforzo per trovare spiagge non troppo affollate. Un’opzione è visitare la Baia del Buon dormire nel Cilento. Il nome viene proprio dalle sue acque tranquille abbracciate da costoni di roccia dorata. Anche in questo caso e necessario raggiungere la spiaggia in barca. Però, questa sarà l’occasione perfetta per fare anche un’affascinante tour delle grotte circostanti.

Per concludere la nostra lista rimaniamo in Campania per scoprire una vera perla nascosta a Sorrento. Qui ci sono i Bagni della Regina Giovanna. Si tratta di una piscina naturale racchiusa fra le rocce a cui si accede da un affascinante arco percorso dall’edera. Il nome di questo luogo magico viene dalla leggendaria regina di Napoli che adorava le acque turchesi di questo luogo. Dopo un tuffo alla scoperta del basso fondale ricco di pesci, possiamo anche visitare i resti di un’affascinante villa romana di oltre 2.000 anni fa.

