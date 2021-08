All’interno di una relazione amorosa c’è sempre la paura che qualcuno possa trovare un’altra persona, mettendo in atto il famoso tradimento. Non tutti sanno, però, che quando la paura di essere traditi è dietro l’angolo, il segno zodiacale ci dirà la verità.

Secondo le stelle, infatti, esistono dei segni zodiacali fedeli e altri invece che non lo sono affatto, o comunque meno. Bisogna conoscere il segno zodiacale della persona con cui si sta non solo quando si è già una coppia, ma anche prima. In questo modo potremmo evitare alcune brutte sorprese.

Quando la paura di essere traditi è dietro l’angolo, il segno zodiacale ci dirà la verità

Vediamo, allora, quello che dicono gli esperti sui segni zodiacali e scopriamo quale risulta il più infedele. Ovviamente, non è una scienza, quindi dobbiamo sempre ricordarci che è una libera interpretazione degli esperti. E che quindi a volte sarà vero, altre volte no. Nel dubbio, è sempre meglio conoscere queste nozioni, anche perché il detto “mai dire mai” è sempre attuale e si può verificare in ogni momento.

L’infedele

Come è noto, tutti i segni zodiacali hanno delle caratteristiche: c’è quello buono, quello gentile e via dicendo. Beh, c’è anche quello più infedele. Il premio per segno zodiacale più infedele va all’Ariete. Sembra, infatti, che questo segno si muova d’istinto senza riflettere troppo sulle azioni e sulle conseguenze. Inoltre, sembra che non sia in grado di immedesimarsi negli altri, essendo un segno abbastanza poco empatico.

Ma non è l’unico

Attenzione, però, perché l’Ariete non sembra essere proprio l’unico a tradire. Infatti, nella lista dei traditori pare ci sia anche il segno dei Gemelli, che si presenta, in genere, infantile, poco maturo. E questo suo essere eternamente “ragazzo o ragazza” lo porta a compiere azioni un po’ fanciullesche che potrebbero mancare di rispetto al partner. Ed ecco allora due segni zodiacali che sono considerati poco fedeli dagli esperti. Tuttavia, c’è sempre la possibilità di sorprendere e di farci sorprendere, per questo si consiglia di non tirarsi mai indietro e di intraprendere la relazione senza farsi condizionare troppo dalle stelle.

Approfondimento

Incredibile ma il nostro segno zodiacale potrà suggerirci il nostro piatto estivo preferito.