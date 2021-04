Nessuno la compra mai ma questa è la miglior pasta che esista al mondo secondo gli esperti

Sulla pasta si possono dire tante cose. Si può parlare di come si fa, di come si consuma o di come si cuoce. Noi di ProiezionidiBorsa, lo sappiamo bene: infatti, vogliamo analizzare ogni aspetto che riguarda la pasta e raccontare ai Lettori degli aspetti inediti. Non solo, amiamo dare dei buoni consigli (come questo) e cercare di rendere i nostri pasti più gustosi o almeno più interessanti.

Durante lo scorso lockdown, abbiamo tutti avuto una chiara indicazione al supermercato. Nei primi giorni di restrizioni, molte famiglie italiane hanno letteralmente svaligiato i propri supermercati di quartiere. La carta igienica era introvabile così come il lievito per la pizza.

Tuttavia, c’era proprio un prodotto che nessuno non voleva mai comprare. E, quel prodotto, era proprio un particolare pacco di pasta. Infatti, nessuno lo compra mai ma questa è la miglior pasta che esista al mondo secondo gli esperti.

Penne lisce

Cerchiamo di capire subito un concetto. Sui gusti individuali c’è davvero poco da dire, c’è chi ama un alimento e chi lo odia. Chi ha ragione? Ebbene, entrambi.

E per la nostra amata pasta? Sveliamo subito il mistero. La pasta che nessuno compra mai sono le penne lisce. Più in generale, spaghetti e linguine a parte, nessuno compra mai la pasta liscia. La ragione sarebbe la seguente: la pasta liscia non riesce a tenere bene il sugo. Con la trafilatura e le righe, infatti, gli italiani pensano che la pasta rigata riesca a trattenere meglio il sugo.

Il parere degli esperti

Tuttavia, c’è un parere che proviene dagli esperti di pasta e che contraddice tutto quello che pensiamo. Un noto chef, in un’intervista, ha dichiarato che in realtà è solo il Nord Italia ad amare la pasta rigata. Secondo lui, al Nord si preferisce la pasta rigata perché non si domina ancora la procedura per produrre la pasta liscia, più difficile.

Inoltre, sempre secondo l’esperto, il sugo si attacca alla pasta non per la rigatura, ma per la crosta della pasta. Ecco perché nessuno la compra mai ma questa è la miglior pasta che esista al mondo secondo gli esperti.