Una delle parti più belle e soddisfacenti del fai da te è la possibilità di personalizzare ciò che abbiamo attorno. E niente in questo senso è meglio di dipingere e scegliere i colori che vogliamo per i nostri oggetti preferiti.

Ma cosa fare quando abbiamo a che vedere con l’acciaio inox? Con questo facilissimo metodo riusciremo a dipingere senza problemi sull’acciaio inossidabile senza fatica. L’impresa non è facile, perché il sottile strato che rende l’acciaio a prova di ruggine è talmente liscio che nessuna vernice liquida normale riuscirebbe ad aderire.

Ciò di cui abbiamo bisogno è un colore scelto con cura, a base d’olio, e una buona cera specifica per i metalli. Se siamo in dubbio su quali prodotti scegliere, lasciamo che siano i commessi del ferramenta o del negozio di bricolage ad aiutarci.

La prima cosa da fare è raschiare la superficie di acciaio. In questo modo rischiamo di danneggiare un po’ lo strato che rende inossidabile il metallo, ma creiamo la ruvidezza che occorre alla vernice per aderire. Possiamo usare una smerigliatrice, ma se non ci spaventa la fatica possiamo anche agire a mano con una superficie abrasiva.

A questo punto, prima di dipingere, dobbiamo applicare un primer. Si tratta di un prodotto spray che possiamo trovare in qualsiasi negozio di bricolage, e che consente alla vernice di aderire all’acciaio. Assicuriamoci solo che sia specifico per l’acciaio inox!

Applichiamo il primer in modo più uniforme possibile per garantire una verniciatura uniforme. Una volta che è asciugato, possiamo iniziare a verniciare. Dovremo mettere più di uno strato, ma senza dimenticare di lasciar asciugare e lavorare ogni strato prima di passare al successivo.

E per dare il tocco finale, applichiamo la cera su tutta la parte verniciata, una volta che il colore è asciutto. L’oggetto diventerà un po’ più opaco, è normale. È segno che vernice e cera sono ben distribuiti, in modo uniforme, e che la superficie è protetta.