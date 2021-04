Se siamo attenti alla nostra bellezza e forma fisica dobbiamo fare attenzione alle novità che il mercato ci offre.

Tra tutte le novità nel mondo della bellezza e del benessere ne è arrivata una davvero incredibile, che potrebbe rivoluzionare il mondo dei massaggi. Oggi parliamo del fatto che nessuno immagina che questo semplice oggetto abbia incredibili effetti curativi e antirughe.

Un massaggio antichissimo

La Cina è culla di una delle civiltà più antiche del mondo e nasconde segreti ancora non svelati. L’antichissima saggezza cinese si è occupata di ogni ambito della conoscenza umana, dall’arte alla musica al benessere fisico, in una concezione in cui mente e corpo si completavano armoniosamente.

Oggi parleremo di una pratica antichissima che è arrivata nel mercato europeo del beauty. Questa pratica è legata ad una pianta che secondo gli antichi cinesi aveva molte proprietà.

Stiamo parlando del bambù, che per i cinesi antichi era considerata quasi magica e si credeva avesse la proprietà di ristabilire l’energia nel corpo umano.

Da questa antica credenza discende un massaggio che si sta diffondendo anche in Occidente, che prevede l’uso di canne di bambù.

Le canne della pianta sono utilizzate per realizzare dei massaggi molto energici che liberino il corpo dalle tensioni e la mente dallo stress.

Questo massaggio sfrutta sia l’azione tonificante delle canne che le sostanze benefiche contenute nel legno del bambù. Questa pianta contiene minerali come il silicio che ha effetti benefici sulla nostra epidermide. Solitamente il massaggio viene svolto con l’aiuto di un olio per massaggio al bambù perfetto per rigenerare e tonificare la pelle e con effetti incredibili sulle rughe.

Questo massaggio è miracoloso per chi svolge attività sportive intense ma anche per chi sta combattendo contro la cellulite e il sovrappeso.

