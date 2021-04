Ecco perché tutti stanno mettendo delle bucce di banana sulle piante

I nostri nonni riuscivano a procurarsi praticamente tutto ciò di cui avevano bisogno semplicemente guardandosi attorno. La tecnologia non aveva ancora fatto quei passi da gigante che vediamo oggi e il mondo era sicuramente un posto più inibitale di oggi.

Tuttavia, se andiamo a vedere, o semplicemente a farci raccontare come vivevano, scopriamo la verità. Infatti, i nostri nonni riuscivano a cavarsela anche senza tutti i nostri agi. Certo, con questa presa di coscienza non vogliamo dire che dobbiamo abbandonare le nostre comodità.

Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo solo dire che possiamo trovare delle soluzioni senza andare a comprare ulteriori cose. E, per quanto riguarda le piante, l’orto e il giardinaggio abbiamo già spesso tutto ciò che ci serve in casa. Infatti, ecco perché tutti stanno mettendo le bucce di banana sulle piante.

Pulizia

In questo articolo abbiamo specificato come risolvere per sempre il problema delle erbacce infestanti nel nostro orto o nelle nostre piante. Certo, in questo modo riusciamo ad averle sempre pulite al livello del terriccio o della terra, ma le foglie?

Ebbene, sembra proprio che la buccia di banana ci venga in aiuto. Infatti, se strofiniamo delicatamente l’interno delle bucce di banana sulle foglie delle nostre piante le vedremo più lucenti che mai. Oltretutto, potremo lasciare sulle piante anche qualche nutrimento presente sulla buccia delle banane. Colpiamo così due piccioni con una fava!

Un ottimo fertilizzante

Altrimenti, possiamo sempre trattare le bucce di banana per renderle un fertilizzante sorprendente. La procedura è molto semplice.

Prendiamo le bucce, le laviamo a dovere e le inforniamo. Quando le vediamo appassire per bene, le tiriamo fuori dal forno e cerchiamo di macinarle il più possibile. Otterremo, quindi, una sorta di poltiglia che andremo a sotterrare nel terriccio o nel terreno delle nostre piante.

Vedremo in pochi giorni una grande differenza. In questo modo salviamo davvero capra e cavoli: meno rifiuti e piante molto più belle. Ecco perché tutti stanno mettendo delle bucce di banana sulle piante.