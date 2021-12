Il riciclo creativo può essere utilissimo in tantissimi aspetti della vita quotidiana. E, soprattutto, coinvolge moltissimi oggetti presenti nella nostra casa, di cui noi spesso non cogliamo il potenziale. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo dato qualche idea per riciclare le vecchie cinture, che tendiamo a buttare via. Oppure, in un altro articolo, avevamo dato qualche spunto per trasformare un vecchio materasso su cui ormai non possiamo più dormire. E oggi continuiamo la lista, concentrandoci sui dolci tipici del Natale, ossia pandoro e panettone.

Nessuno di noi vorrà più buttare le buste che contengono pandori e panettoni sapendo quanto sono utili

La busta del pandoro o del panettone viene spesso buttata via, quando il cibo al suo interno è finito. Eppure, questo è un vero e proprio peccato perché potrebbe davvero essere riutilizzata in modi piuttosto interessanti. Per esempio, potremmo usarla per mettere al suo interno altri alimenti, ovviamente se le pareti dovessero essere pulite. Se così non dovesse essere, però, nessuna paura. Infatti, la nostra busta potrebbe diventare una meravigliosa ghirlanda per la casa. Tutto ciò che dovremo fare sarà tagliarla a piccole striscioline da incollare su un cerchio, che potremmo appendere all’ingresso. Cospargendo di glitter le punte, avremo una perfetta ghirlanda natalizia che potrà tornarci utile anche il prossimo anno.

Non solo ghirlanda, ecco come potremmo riutilizzare le buste di questi dolci natalizi

Ma le idee non sono di certo finite qui. Infatti, le striscioline della nostra busta potrebbero essere usate ancora in diversi modi. Uno di questi sarebbe collegato a una lampada. Potremmo, in questo caso, rivestire la nostra lampada proprio con le strisce ricavate dalla busta, così da renderla pomposa e davvero originale. Si tratterebbe, certamente, di un addobbo perfetto per i giorni che rimangono.

Perciò, ora possiamo averne la certezza. Nessuno di noi vorrà più buttare le buste che contengono pandori e panettoni sapendo quanto sono utili. Infatti, decorare in questo modo la nostra casa potrebbe essere davvero interessante. Soprattutto considerando che gli addobbi rimarranno nel nostro appartamento ancora per un bel po’ di giorni. Perciò, tutto ciò che dovremo fare sarà dare una piccola spinta alla nostra creatività e alla nostra voglia di fare. Magari coinvolgendo i bambini, il nostro partner o qualche amico, questo tipo di operazione sarà ancora più divertente e potrà trasformarsi in un momento di gioia e condivisione, più che adatto alle festività natalizie.

