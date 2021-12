Coima Res è un titolo azionario che potrebbe tranquillamente vincere la palma di quello più indeciso a Piazza Affari. Dall’inizio del 2021, infatti, le quotazioni si stanno muovendo all’interno di un ampio trading range individuato dai livelli 6,34 euro e 7,45 euro. Questi due livelli rappresentano il primo ostacolo lungo il percorso rialzista e quello ribassista mostrato in figura.

Una chiusura settimanale superiore a 7,45 euro aprirebbe le porte a un’accelerazione rialzista verso il I obiettivo di prezzo in area 9,46 euro. A seguire, poi, gli obiettivi successivi si trovano in area 12,7 euro e 16,0 euro. Al ribasso, invece, il I obiettivo di prezzo si trova in area 4,689 euro con la massima estensione ribassista individuata in area 2 euro.

Il problema relativamente a Coima Res rimane sempre quello di cui abbiamo parlato nei precedenti report. Il titolo presenta una sottovalutazione che è dell’ordine del 40% qualunque sia l’indicatore utilizzato. Ad esempio, il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sottovalutazione di circa il 40%. Analogo risultato si ottiene andando a guardare il rapporto prezzo/utili (PE). Infine, al netto di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti, i margini dell’azienda risultano particolarmente elevati.

Se a questo si aggiunge un rendimento del dividendo superiore al 4%, si capisce come Coima Res sia un titolo potenzialmente molto interessante.

Come spiegare, allora, questa indecisione a fronte di una così evidente sottovalutazione.

Una possibile spiegazione è che negli ultimi 3 anni, in media, l’utile per azione è sceso del 27% all’anno, ma il prezzo delle azioni della società è sceso solo del 2% all’anno, il che significa che non è sceso tanto quanto l’utile.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 3% circa.

Il titolo azionario Coima Res (MIL:CRES) ha chiuso la seduta del 21 dicembre a 7,26 euro in ribasso dello 0,55% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale