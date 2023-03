Sui mercati azionari intervengono tre parti: i compratori, i venditori e gli incerti. Chi predomina fra questi, imprime la direzione ai prezzi. Cosa attendere dopo il setup del 6 marzo? C’è ancora incertezza e si attendono conferme da ora a questo venerdì. La sensazione però è che ora Wall Street potrebbe iniziare a correre. Spieghiamo in modo semplice il perchè.

I tassi, inflazione, crescita economica e mercati azionari

La domanda fa aumentare i prezzi, e quindi la domanda di moneta, beni e servizi, fa salire l’inflazione. Le Banche centrali per evitare spirali dannose per l’economia, alzano i tassi. Fino a quando tassi e crescita saranno bilanciati, i mercati azionari e le aziende non subiranno effetti negativi, anzi vedranno i loro margini migliorare in modo esponenziale.

Procediamo per gradi e torniamo al breve termine.

La seduta di contrattazione di Wall Street del giorno 6 marzo si è chiusa con segno contrastato fra gli indici selezionati e ai seguenti prezzi:

Dow Jones

33.431,45

Nasdaq C.

11.675,74

S&P500

4.048,42.

Siamo giunti a un punto nodale, e in contesti similari si è assistito ad accelerazioni dei prezzi. In quale direzione pensiamo che questi possano andare? Le probabilità sono al rialzo, ma come al solito l’apporccio sarà impostato alla cautela.

Ora Wall Street potrebbe iniziare a correre: quali sono invece i pericoli?

Da giorni ci troviamo nella stessa situazione grafica: abbiamo toccato i supporti indicati in precedenti analisi:

Dow Jones

32.354

Nasdaq C.

11.334

S&P 500

3.940.

Ora il rialzo tenderà a continuare fino a quando in chisura di seduta gronaliera rimarranno inviolati i seguenti livelli di prezzo:

Dow Jones

33.001

Nasdaq C.

11.514

S&P 500

3.995.

Il trend per il momento continua a rimanere rialzista. Oggi in chiusura di seduta tireremo ulteriormente le somme, e tracceremo le linee guida per le prossime giornate di contrattazione.

