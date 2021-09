Il sogno di tutti è entrare in un supermercato, mettere nel carrello ciò che serve, recarsi alla cassa e non fare la coda. Questo sogno può essere trasformato in realtà, eppure pochi conoscono lo stratagemma per fare la spesa velocemente e senza fare coda. Possiamo fare la spesa senza perdere tempo inutile e senza trovare la fila alle casse con un po’ di programmazione. Oppure possiamo usare la tecnologia per sapere quando andare a fare la spesa e non trovare folla. Possiamo usare un piccolo ma utilissimo metodo per mettere nel carrello le cose necessarie e recarsi alla cassa molto velocemente.

I trucchi per non fare la fila alle casse

La strategia per fare la spesa con la minima perdita di tempo parte dal momento in cui si entra nel parcheggio del supermercato. I parcheggi sotterranei sono da preferire perché in genere meno frequentati e i numerosi spazi vuoti richiedono molto meno tempo per parcheggiare.

Cerchiamo di fare la spesa sempre nel solito supermercato, perché sarà più facile ricordare dove sono collocati i prodotti che ci servono. Facciamo una lista delle cose da prendere mettendo all’inizio quelle più vicine all’ingresso. Inseriamo nella seconda parte della lista i prodotti che si trovano negli scaffali più lontani dall’ingresso. Questa soluzione impedirà di percorrere in lungo e in largo più volte il supermercato, con enorme spreco di tempo.

Quando ci rechiamo in cassa, scegliamo una di quelle più vicine all’ingresso, perché sono le meno affollate. Infatti in genere i clienti alla fine della spesa si trovano dalla parte opposta dell’ingresso e quindi vanno alla cassa più vicina a loro. Questa cassa è quella più lontana dall’ingresso ma la coda alla cassa tende a diminuire in quelle più vicine all’ingresso. Queste sono anche le più lontane dagli scaffali dove in genere si termina di acquistare le ultime cose.

Pochi conoscono lo stratagemma per fare la spesa velocemente e senza fare coda

L’ideale sarebbe di arrivare nel supermercato quando c’è pochissima gente. Ma come possiamo sapere in anticipo se il punto vendita è affollato? Ci sono degli orari che sono di punta, ovvero di massima affluenza dei clienti e delle ore molto meno affollate. Le ore a ridosso dell’ora di pranzo o di cena sono statisticamente le più affollate, ma non per tutti i giorni è così. La tecnologia può venirci in aiuto.

Cliccando su Google il nome del supermercato, appariranno sulla destra della pagina alcune informazioni. Tra queste anche il livello di affollamento in quel momento e nell’arco della giornata quando statisticamente il flusso diminuisce. Si può così scoprire il giorno di minore affluenza e l’ora.

E se proprio non vogliamo fare la coda ci sono delle app che permettono di evitare di fare la fila. L’unico inconveniente è che queste app sono utilizzabili solo in pochissimi punti vendita.

Chi fa la spesa con questi piccoli accorgimenti può risparmiare molto tempo ma può risparmiare anche molti soldi con un particolare sistema. Ecco il segreto per risparmiare 1.400 euro sulla spesa al supermercato comprando in questo modo.

