È sempre importante tenere d’occhio la propria dieta. Essa deve essere varia ed equilibrata, così da fornirci tutti i nutrimenti necessari. Inoltre, deve avere se possibile una preponderanza di alimenti sani.

Inoltre, è bene che ciascuno misuri la sua dieta a seconda di particolari esigenze. Ad esempio, chi soffre di particolari patologie deve cercare di limitare certi cibi e preferirne altri.

Oggi in particolare parliamo di due disturbi molto comuni, e delle maniere per ridurne i sintomi. Ecco i cibi da mangiare per combattere gastrite e diarrea e tornare a stare bene in fretta.

I due disturbi

Parliamo innanzitutto dalla gastrite: essa è un’infiammazione dello stomaco, che molto spesso ha origini nervose. Per cui, essa può sorgere quando ci troviamo a dover lavorare molto, o quando siamo stressati dalle forti restrizioni necessarie in periodo di Covid. Questa patologia si manifesta con sintomi quali bruciori e dolori di stomaco, nausea, ed a volte persino vomito.

La diarrea è un disturbo piuttosto comune che purtroppo costringe molti ad andare in bagno di continuo. Essa può anche portare irritazioni, dolori e crampi a livello dell’intestino.

Ecco cosa prediligere per il benessere

Per ridurre i sintomi della gastrite, bisogna cercare di evitare quei cibi che causano reflusso gastrico e produzione di succhi per la digestione. Quindi caffeina, insaccati, fritti e superalcolici sarebbero da eliminare temporaneamente. Meglio invece orientarsi verso frutta e verdura di stagione, e cibi in generale più digeribili.

Per quanto riguarda la diarrea, è bene innanzitutto cercare di reintegrare i liquidi persi. Ma nel farlo, anche qui è meglio evitare alcolici e caffè, oltre al lattosio. Anche frutta e verdura sarebbero da evitare per un po’, perché le fibre rischierebbero di peggiorare i sintomi. L’ideale qui sarebbe nutrirsi di cibi secchi e che si possano digerire bene. Insomma, riso in bianco, cracker, ed alcune verdure povere di fibre.

Ecco i cibi da mangiare per combattere gastrite e diarrea e tornare a stare bene in fretta. Se si struttura bene la dieta si può combattere bene ogni disturbo.

