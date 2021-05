Nella ricetta odierna impiegheremo pochi e semplici ingredienti per un primo piatto che in realtà potrebbe considerarsi un piatto unico a tutti gli effetti. I suoi valori nutrizionali, infatti, depongono a favore di questa conclusione.

Ma entriamo nel vivo, bastano solo 5 euro di spesa e 10 minuti per questo piatto di pasta originale e sfizioso per la gioia di grandi e piccini.

Gli ingredienti, pochi ma tassativamente scelti con cura

Cominciamo con lo scegliere una pasta di qualità, essiccata lentamente e trafilata al bronzo, magari con grani antichi e di un formato originale. Per esempio potremmo pensare ad una pasta di farro integrale: penne rigate o caserecce sfiziose andrebbero bene.

Ancora, per il condimento invece del pomodoro tradizionale scegliamo un datterino giallo, più dolce e meno acquoso rispetto al ciliegino. Dunque perfetto anche per una salsa di pomodoro fresco.

E, per concludere, mantechiamo il tutto con un po’ di ricotta di pecora e finiamo con una spolverata di origano.

Ma passiamo all’opera! Ecco come fare breccia nel cuore dei commensali, con solo 5 euro di spesa e 10 minuti per questo piatto di pasta originale e sfizioso per la gioia di grandi e piccini.

Passiamo a fare la spesa per preparare questo piatto di pasta originale

Ingredienti (per 4/6 persone):

a) 500 gr di pasta (2,00 euro);

b) 1 vaschetta di datterini gialli (2,00 euro);

c) 150 gr di ricotta di pecora (1,50 euro);

d) 1 cucchiaio di origano;

e) 2 foglie di basilico;

f) cipolla, olio evo e sale qb.

Accanto ad ogni ingrediente abbiamo imputato anche la relativa spesa. Ancora, sempre in tema di ricette salutari ed economiche presentiamo qui come preparare la struncatura ammollicata, un piatto tipico semplice ma da leccarsi i baffi.

Solo 5 euro e 10 minuti di tempo per questo piatto di pasta sfizioso

Mondiamo i pomodorini e tagliamoli in due o 4 parti a seconda della grandezza. Poi versiamo in una padella antiaderente e capiente tre cucchiai di olio evo e una cipolla tritata finemente. Quando la cipolla sarà imbiondita, trasferiamoci i pomodorini, le foglie di basilico e aggiustiamo di sale. Infine copriamo con un coperchio e facciamo cuocere su fiamma moderata per qualche minuto.

Nel frattempo versiamo la pasta in una pentola con acqua bollente e salata e scoliamola al dente.

Trascorso il giusto tempo di cottura, trasferiamo la pasta nella padella con il sugo di datterini gialli e mantechiamo con la ricotta. Aggiungiamo infine l’origano e buon pranzo a tutti!

Nulla da eccepire: solo 5 euro di spesa e 10 minuti per questo piatto di pasta originale e sfizioso per la gioia di grandi e piccini. Infine, nell’articolo di cui qui il link presentiamo la ricetta della pasta alla scarpara: pochi ingredienti e una bontà senza eguali.