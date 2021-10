Novembre è alle porte e come ogni mese ci regala prodotti dal gusto unico e dalle straordinarie proprietà. Sappiamo, infatti, quanto mangiare sano sia importante per il benessere dell’organismo e per preservarlo da alcune malattie. Solo pochi giorni fa, abbiamo scoperto che questo pesce spesso snobbato e decisamente economico potrebbe rivelarsi un prezioso alleato per la nostra salute. Oggi ci concentreremo invece su un ortaggio tipico del periodo e ci faremo aiutare dalla tradizione culinaria regionale per trasformarlo in un piatto davvero sfizioso. Novembre è il mese perfetto per fare scorta di antiossidanti e minerali con questa facilissima ricetta tradizionale. Per prepararla ci servirà meno di un’ora di tempo e pochissimi ingredienti. Ma probabilmente non riusciremo più a farne a meno.

Ogni regione italiana ha una storia da raccontare. Soprattutto per quanto riguarda la cucina. Oggi il nostro percorso ci porta in Trentino per scoprire la straordinaria ricetta delle rape alla trentina.

Per prepararne 4 porzioni ci serviranno:

1 kg di rape bianche;

1 etto di lardo di colonnata;

un bicchiere d’acqua;

sale, olio e pepe nero per condire;

1 cucchiaino di zucchero.

Pochissimi ingredienti per una ricetta che potrebbe rivelarsi un ottimo alleato per la salute. Il merito è tutto delle rape bianche, forse uno degli ortaggi con le più straordinarie proprietà nutrizionali. In primo luogo, le rape sono poverissime di calorie. 100 grammi ne apportano in media appena 36. In più contengono moltissimi minerali che possono aiutare l’organismo. Tra i più importanti ci sono il potassio e il calcio. Sostanze in grado di tenere sotto controllo la pressione e di mantenere i denti e le ossa in salute.

Ma quello che stupisce delle rape è la concentrazione di antiossidanti. Questi incredibili ortaggi contengono vitamina B1, B2 e B3, molta vitamina C e altrettanta vitamina A.

Gli unici che dovrebbero moderarne o ridurre il consumo sono le persone che soffrono di problemi digestivi. Le rape contengono cellulosa, una molecola difficile da assimilare. Prima di consumarle è sempre bene consultare il parere del medico.

Come preparare le rape alla trentina

Iniziamo proprio dalle rape. Togliamo la buccia, laviamole bene per rimuovere eventuali tracce di terra e tagliamole a cubetti. Il trucchetto è quello di farli più simili possibile. Così in cottura non avremo problemi.

Prendiamo anche il lardo e tagliamolo a listarelle. Non devono essere troppo sottili. Il lardo è un alimento estremamente delicato e rischiamo di farlo sciogliere totalmente quando lo metteremo sul fuoco.

É il momento di passare ai fornelli. In una padella antiaderente facciamo dorare il lardo sopra un filo d’olio. Non appena inizia a friggere aggiungiamo i cubetti di rapa. Mescoliamo bene gli ingredienti, regoliamo con sale e pepe e aggiungiamo il cucchiaino di zucchero. Copriamo il tutto con un bicchiere d’acqua e facciamo cuocere per circa 40 minuti. Sopra la padella mettiamo un coperchio lasciando uno spiraglio aperto. Ci permetterà di far asciugare i liquidi.

Trascorso questo tempo, andiamo in tavola e serviamo il piatto ben caldo.

