Un ciuffo sui cupcake o per rivestire la superficie della torta, quest’ingrediente bianco e candido non può mancare in nessuna dispensa dolce. La panna è veramente alla base della pasticceria ed è perfetta per realizzare ottime ganache o per preparare gustose creme chantilly.

Il suo gusto è sicuramente famoso per essere veramente delicato ma, specie in alcune tipologie di dolci, occorre aromatizzarne il gusto in qualche modo. Ecco, quindi, come preparare dolci straordinariamente golosi grazie a questi incredibili modi poco conosciuti di aromatizzare la panna. Bastano, infatti, pochissimi ingredienti che faranno realmente la differenza in molte preparazioni dolci.

Come aromatizzarla con ingredienti che tutti hanno in dispensa

Tra i modi più golosi di aromatizzare la panna figura certamente la panna al cacao. In questo caso basterà solo aggiungere del cacao alla panna, prima d’iniziare a montarla. Suggeriamo di aggiungerne poco per volta e sempre dopo averlo setacciato per evitare che la panna diventi grumosa.

La panna aromatizzata al caffè è altrettanto golosa e perfetta per accompagnare semifreddi o dolci al cucchiaio. In questo caso bisognerà usare del caffè solubile, da sciogliere in un po’ di panna appena scaldata.

Poi lasciare raffreddare la panna con il caffè solubile e, solo dopo, unirla alla panna restante e montare il tutto. Ma non è di certo finita qui, perché esistono tanti altri gustosissimi modi di aromatizzare questo ingrediente base della pasticceria.

Con la panna è possibile preparare in soli 10 minuti creme soffici come velluto senza il bisogno di usare uova o farina. Insomma, si tratta di una vera e propria risorsa, che diventa ancor più speciale se si aggiungono ingredienti come vaniglia, arancia o limone.

Nel primo caso esistono ben 3 possibilità per ottenere una panna vanigliata. È possibile inserire nella panna liquida i semi di un baccello di vaniglia o lasciare riposare dentro la bacca incisa a metà per un po’.

Ma è anche possibile usare l’aroma di vaniglia o la vanillina, il primo allo stato liquido e l’altra in polvere. Invece, per aromatizzare la panna al limone o all’arancia basterà aggiungere una fiala prima di montare o grattugiarne la scorza candita in modo molto sottile.