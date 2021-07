È tempo di fare le valigie e partire, ma anche di uscite serali in città in compagnia di amici e persone care. Dalle occasioni più importanti a quelle più casual, il desiderio di tutte è apparire, ma con moderazione. Un modo per farlo è con le paillettes, nessuna avrà più il pensiero di cosa mettere in valigia, grazie a queste brillanti protagoniste dell’estate. Brillantini e glitter sono un modo per dare un tocco di brio all’outfit senza eccedere o perdere di naturalezza. Ecco i migliori modi di abbinarle e indossarle per ogni occasione.

In abbinamento allo stile safari

Sbaglia chi crede che brillantini e paillettes richiedano un look necessariamente eccentrico e vistoso. Un modo per indossarle anche in città o in una sera estiva in vacanza è abbinandole allo “stile safari”. Si tratta della tendenza che predilige l’utilizzo di pantaloni morbidi e di colorazioni chiare come l’ecrù o il beige e di scarpe basse e comode. In questo caso, il consiglio è di puntare su un top glitterato e appariscente, un pantalone in stile safari e scarpe slingback molto di tendenza.

Non bisogna dimenticare, però, il look da spiaggia. Molti Brand famosi hanno lanciato i loro costumi glitter molto particolari. Il consiglio è di scegliere costumi interi per non eccedere, ma è possibile anche portare il tocco glitter sulle ciabatte da mare e puntare su un costume più sobrio.

Quando la paillette c’è ma non eccede

Il consiglio per portare queste protagoniste del momento, senza, però, voler eccedere nel look è puntare sugli accessori. Una bellissima cinta paillettata o glitterata dona particolarmente alla figura su un vestito neutro e poco vistoso. Oppure è possibile richiamare i brillantini su borsa od occhiali. E come dimenticare gli accessori come bracciali, orecchini e anelli?

Per le più estrose suggeriamo di scegliere un completo intero di giacca e pantaloni glitterato. Basterà indossare una semplice T-shirt bianca per non eccedere nel look. Anche un pantalone morbido paillettato o un gonnone a ruota rappresentano un ottimo modi di vestire questo stile particolare.