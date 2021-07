Molti di noi tengono tanto ai propri capelli, questi esprimono la nostra personalità e il senso del gusto. In fatto di capelli, i nostri consiglieri sono soprattutto i parrucchieri che si prendono cura della nostra chioma e cercano di renderla sana e lucente.

Esistono tanti prodotti commerciali che rispondono a varie esigenze e a ogni tipo di capello, non sempre però questi si rivelano efficaci. Per questo motivo molti di noi stanno ricorrendo ai metodi naturali per avere dei capelli splendenti. Questi non risultano aggressivi nell’applicazione sul corpo, a meno che non si soffra di qualche intolleranza, e sono alla portata di tutti.

Tra i consigli di bellezza, indichiamo l’utilizzo di una maschera a base di kiwi che dona alla chioma lucentezza e la rende sana e forte.

La nostra chioma sarà incredibilmente splendente grazie alla maschera a base di kiwi

Sappiamo bene che il benessere di tutto il nostro corpo dipende da ciò che beviamo e mangiamo. Sin da piccoli ci insegnano che una buona dose di frutta e verdura è necessaria per tutto il nostro organismo.

Tutti i frutti sono buoni e sani da mangiare ma uno è particolarmente indicato per creare maschere per il viso e per capelli. Ci stiamo riferendo al kiwi, ricco di vitamine e nutrienti che solo mangiandolo rende idratata la nostra pelle e non solo.

Il kiwi è ricco di vitamina C, E ed è ricco di zinco, fosforo e ferro. Questo è in grado di bloccare la produzione di radicali liberi, di idratare il cuoio capelluto, di regolare la produzione di sebo e il pH.

Non tutti però amano mangiarlo allora in questo caso lo si può “consumare” creando degli impacchi benefici. Vediamo insieme una maschera ristrutturante per la nostra chioma, questa è adatta a tutti i tipi di capelli.

Maschera ristrutturante a base di kiwi e non solo

Ogni tanto bisogna dare alla propria chioma una cura un po’ più specifica e profonda. Con l’aiuto di maschere naturali che possiamo fare in casa, i nostri capelli risulteranno incredibilmente splendenti.

Prendiamo uno o due kiwi, questo dipende dalla lunghezza dei nostri capelli, sbucciamoli e frulliamoli. Versiamo il composto in una ciotola e aggiungiamo due cucchiai di olio d’oliva, un vasetto di yogurt bianco, un cucchiaino di miele.

L’olio d’oliva è un balsamo naturale per i capelli e li nutre a fondo, lo yogurt e il miele invece li rendono più morbidi.

Applichiamola direttamente sui capelli asciutti e lasciamo in posa per 20 minuti, consigliamo di avvolgere i capelli con la pellicola trasparente o un asciugamano umido. Passato questo tempo risciacquiamo e laviamo con lo shampoo abituale. La nostra chioma sarà incredibilmente splendente grazie alla maschera a base di kiwi.