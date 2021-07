Estate, stagione di mare e spiagge incontaminate. Durante i mesi più caldi dell’anno sono in tanti a decidere di visitare la Sicilia, paradiso di acque cristalline e sapori antichi. Eppure non sono in tanti a conoscere le isole Egadi, piccolo paradiso sereno a poca distanza da Trapani.

Ecco, allora, una piccola guida ad alcune delle spiagge più belle di queste isole tutte italiane da visitare quest’estate. Iniziamo subito.

Tre isole tutte da esplorare per una vacanza veramente indimenticabile

Favignana, Marettimo e Levanzo: sono queste le tre principali isole delle Egadi di cui ci siamo già occupati in un nostro precedente articolo. Qui il tempo sembra scorrere più lento, speso com’è tra acque incontaminate e piccoli ristoranti. In particolare, nell’isola principale, Favignana, sarà possibile fare il bagno in bellissime cale e assaggiare la buonissima aragosta locale.

Allo stesso modo, nella più piccola Marettimo, si potrà condividere la giornata con i pescatori della zona esplorando le coste dell’isola in barca.

Infine, nella piccola ma bellissima Levanzo sarà possibile godersi acque incontaminate e visitare la Grotta del Genovese, con le sue antichissime figure dipinte. Ma quali sono le spiagge più belle da visitare in queste piccole isole? Scopriamolo subito.

Guida ad alcune delle spiagge più belle di queste isole tutte italiane da visitare quest’estate

Gli amanti dello snorkeling non potranno non amare Cala Minnola, piccola spiaggia di Levanzo tutto da esplorare. I sub dotati di brevetto, infatti, potranno ammirare un piccolo gioiello di queste zone, ossia un antico relitto di origine Romana totalmente sommerso.

Sempre nella stessa isola i turisti non dovrebbero perdersi una visita a Cala Fredda, piccola spiaggia adatta anche ai più piccoli.

Nell’isola di Favignana, invece, andrebbero visitate Cala Rotonda, dove andare alla scoperta dell’arco di Ulisse, formazione modellata nel tempo dal vento. Merita infine una visita Cala Rossa, dove mare cristallino e scogli si alternano per creare un panorama veramente apprezzabile.

