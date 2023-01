Nessun dubbio su quale TV scegliere tra LCD, OLED e QLED con quest’indagine su qualità e consumi

Vuoi cambiare la tua vecchia TV ma non sai bene su quale modello orientarti? Vediamo le tecnologie più diffuse e quale potrebbe fare al caso tuo. In modo tale che non avrai più dubbi su quella che vorrai portare a casa.

Nonostante i tantissimi anni di onorato servizio, la TV è ancora oggi un elettrodomestico indispensabile in molte case. Sicuramente anche tu ne avrai una e anzi, forse starai pensando di cambiarla. In effetti, potresti sfruttare il recente switch off del digitale terrestre per aggiornarti e comprare un modello nuovo e più prestante. Già, ma quale dovresti scegliere?

Oltre alle dimensioni e al prezzo, la differenza si nota in termini di tecnologia dello schermo. È meglio il buon vecchio LCD o un pannello OLED? Ecco la risposta.

Caratteristiche e differenze tra uno schermo e l’altro

Per non avere più nessun dubbio su quale TV scegliere, ti servirà conoscere qualche informazione sui vari pannelli. Partiamo dall’LCD: questo tipo di display è sul mercato da molto tempo. Si compone di una serie di cristalli liquidi, che si illuminano grazie a dei Led a luce bianca posti sul bordo o dietro lo schermo. Per cui, si tratta perlopiù di una retroilluminazione.

Nei televisori a OLED, invece, ogni pixel rappresenta una sorta di lampadina colorata che emette luce per conto proprio. In certi casi, come quando si visualizza il nero, questi si possono spegnere completamente. Simili agli OLED ma con qualche differenza sono, infine, i QLED. Si tratta di un tipo di schermo prodotto in particolare da Samsung. Si basa su tanti microscopici cristalli che hanno la funzione di assorbire la luce generata dalla retroilluminazione dei Led.

Ora non avrai nessun dubbio su quale TV scegliere nel 2023

Ora che hai un’idea generale del funzionamento dei vari pannelli, arriviamo ai pro e contro di ciascuno. Gli LCD sono una tecnologia affidabile, perché in commercio da tempo e perfezionata nel corso degli anni. Possiedono una buona luminosità e il rapporto qualità prezzo è generalmente interessante. Di negativo, invece, c’è un angolo di visione non ottimale che rende peggiore l’immagine se vista di lato. Inoltre, per la presenza della retroilluminazione sono sovente più spessi degli altri modelli.

Le TV a OLED, al contrario, vantano una certa sottigliezza dello schermo e un contrasto cromatico ottimale. I neri sono profondi e ottenuti con lo spegnimento totale dei pixel. Un altro fattore da non trascurare è il basso consumo energetico che offrono. Di contro, però, si parla di una tecnologia ancora giovane e forse meno affidabile dell’LCD. In più, i prezzi sono in media più alti di quest’ultima.

Quali sono le TV migliori del 2022?

Dopo aver appreso le nozioni principali, è il momento di fare una scelta: quale TV acquisterai? Premettiamo che non ce n’è una migliore delle altre, in quanto tutto dipende dalle tue esigenze. In ogni caso, ci sono alcuni modelli che ci sentiamo di consigliare. L’LG OLED C2 è uno di questi e dall’ottimo rapporto prezzo prestazioni. Per i più spendaccioni c’è il Samsung QN95B con la sua tecnologia ai mini-LED. Sono di ottima fattura anche le proposte di Sony col Bravia XR A75K e, per un occhio al risparmio, il TCL C83.