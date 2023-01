I mercati azionari potrebbero essere all’inizio di un bull market. La storia principalmente si ripete, era questa un’affermazione di Vico. Forte dei suoi studi, il filosofo riteneva che gli eventi tendessero a ripetersi più o meno allo stesso modo. Se analizziamo i decenni dal 1898 ad oggi, non possiamo che renderci conto che la stessa cosa accade anche sui mercati azionari e per il ciclo economico stesso. Ecco perchè a parer nostro: togliersi davanti! Wall Street andrà ad alta velocità!

Un decennio tipico tende a formarsi in questo modo:

nei primi 2 anni, al massimo il primo trimestre del terzo anno, tende a formarsi il minimo del decennio. le probabilità sono quasi del 95%. Il massimo del decennio, tende a formarsi con probabilità vicine all’85% negli ultimi due anni.

Abbiamo quindi ragione di ritenere che questo tenderà a ripetersi anche nel futuro. Per questo motivo, anche nel decennio 2021/2030 calcoliamo che il bottom decennale si potrebbe formare nei primi 27 mesi. Come al solito ciò che conta è la tendenza, e questa da ottobre in poi sembra rialzista di lungo termine. Alcuni nostri oscillatori come il Bottom Hunter hanno convalidato questa elevata probabilità.

Ecco perchè diciamo: togliersi davanti! Wall Street andrà ad alta velocità!

La view appena espressa verrà confermata di volta in volta. Questi sono i livelli che non dovranno essere rotti al ribasso fra gennaio e febbraio:

Dow Jones

31.727

Nasdaq C.

10.081

S&P 500

3.691.

Se non ci sbagliamo, e se la storia si ripeterà, da ora in poi i mercati internazionali voleranno. Il rendimento medio annuo dai minimi del decennio è stato in media del 14/16%. In alcuni casi anche del 20/25%.

Cosa attendere nel breve termine?

La giornata di contrattazione del 9 gennaio si è chiusa a Wall Street con un leggero ritracciamento e ai seguenti prezzi:

Dow Jones

33.517,65

Nasdaq C.

10.635,65

S&P 500

3.892,09.

La tendenza continua a essere rialzista anche di breve termine.

Ecco i livelli di supporto da non violare al ribasso fra oggi e domani:

Dow Jones

32.995

Nasdaq C.

10.256

S&P 500

3.778.

Ecco 6 banche che potrebbero trainare il rialzo dei mercati americani.