Quali sono i numeri più vincenti su cui dovresti puntare per provare a vincere al SuperEnalotto

Il sogno di diventare super milionari è legato a 6 numeri da indovinare. Detto così sembra facile, ma è raro vincere al SuperEnalotto. Però, ci sono numeri che vengono estratti con più frequenza, sui quali puntare. Ed ecco quali sono.

Ogni giorno, gli italiani cercano di dare un calcio alla loro sorte segnata, provando a vincere con le lotterie. Che siano quelle istantanee oppure quelle normali, poco importa. Tutti giocano euro sperando di migliorare la propria situazione economica.

Fosse facile, saremmo un popolo di milionari. Non è così. Provare a vincere, ad esempio, con il Gratta e Vinci, non è automatico. Anche se ci sono Gratta e Vinci con probabilità di vittoria più alte. Facendo sempre attenzione a non cadere nella ludopatia che è malattia pericolosa e che ha rovinato molte famiglie.

Attenzione a non cadere nelle truffe di chi ci dice di possedere i numeri vincenti

Tanti sognano il nonno che ci dà i numeri anche se andrebbero giocati su delle ruote precise. Anche il SuperEnalotto mantiene il suo fascino e crea in tanti il sogno di diventare milionari. Eppure, il fatto che il 6 esca così raramente, dovrebbe farci capire quanto sia difficile vincere. Chiariamo. Nessuno possiede il metodo sicuro per fare 6. Altrimenti, se lo terrebbe per sé e non verrebbe a condividerlo con altri. Quindi, fai attenzione se qualcuno ti cede, in cambio di denaro, i numeri sicuri. Sono truffe. La combinazione vincente è frutto esclusivamente del caso.

Però, ci sono persone che fanno delle ricerche statistiche e basano le proprie giocate in base alla frequenza di estrazione dei numeri. Perché è innegabile che ci siano numeri che vengono estratti più di altri. E, allora, andiamo a vedere quelli che, fino a fine 2022, vengono pescati con più assiduità. Magari, nella sestina milionaria vincente, potremmo ritrovarceli.

Ecco quali sono quelli che escono con più frequenza al SuperEnalotto

E già qua va rilevata una cosa interessante. Quali sono i numeri più vincenti su cui dovresti puntare in base a questa frequenza? Tanti giocano la propria data di nascita o numeri legati ad un evento. Ovviamente, indicando numeri sotto il 31, corrispondenti al giorno. Ebbene, sai quanti numeri fino al 31 trovi tra i sei numeri più frequenti del SuperEnalotto estratti dal 3 dicembre 1997 a fine 2022? Nessuno.

Questo non vuol dire che in una sestina vincente non possano esserci, ma che non sono così probabili. Tanto che il numero più basso che si trova nella sestina più frequente è il 49. Che corrisponde anche al numero SuperStar apparso più di frequente.

Quali sono i numeri più vincenti su cui dovresti puntare e sono tutti molto alti

Ebbene, sono tre i numeri che vengono estratti con una certa frequenza. Ovvero il 77, l’85 e l’86. Il che non vuol dire che usciranno di sicuro, ma che la sorte, spesso, li pesca nell’urna. Insomma, inserirne uno o più nella nostra sestina giocata potrebbe non essere una cattiva idea.

Abbiamo detto che anche il 49 è un numero che viene estratto frequentemente. Quali sono gli altri per completare la sestina dei più estratti? Si tratta del 55 e dell’81, che sono tra i più sorteggiati, dal 1997 ad oggi. Insomma, ricapitolando, 77, 85, 86, 55, 81 e 49 sono tra i numeri più fortunati.