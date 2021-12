Quante donne arrivano a Natale con il problema del colore delle unghie da scegliere? Andare sul classico rosso o azzardare altre tinte? Lasciare i propri naturali o fare una ricostruzione con i fiocchi. Insieme ai capelli e alla ceretta sono gli interventi più classici da effettuare sulla propria persona. Dalle teenager fino alla terza età, a volte. In fondo, si dice che le mani siano un po’ la nostra cartina di tornasole. Averle curate è un must quasi per tutte le donne. Se, al contrario, non lo fossero, potremmo capire molte cose della persona che abbiamo di fronte.

Si può addirittura optare per un colore a Natale, per poi cambiarlo in vista di Capodanno. Oppure mixare o cercare un decoro diverso su fondo a tinta unita. Ormai le estetiste sono diventate delle vere e proprie artiste. Oltre a essere brave nel lavoro manuale, le migliori hanno una marcia in più dal punto di vista della proposta. Cosa offrire alle proprie clienti per renderle sempre più soddisfatte. Una pennellata di fantasia vera e propria.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Non il rosso né il rosa è questo il colore dello smalto che spopolerà nel 2022 per unghie all’insegna del glamour anche per le over 50

Qual è però il colore che andrà maggiormente di moda dopo le feste e per tutto l’anno prossimo? A questa domanda, ha risposto il nail artist che, tra i tanti, cura la maggior parte delle unghie delle star di Hollywood.

Ebbene, il colore del 2022 sarà il nero; opaco o lucido non è importante. Così come chiedersi se sarà la base per poi sbizzarrirsi con glitter o altri decori. Lo smalto nero sarebbe più adatto alle più giovani e “rock”, ma non deve lasciare perplesse le donne adulte. Infatti, over 40 e over 50 possono dare un tocco in più al nero sia nel quotidiano che nelle serate di vita sociale. Abbiamo già visto come sia importante per essere giovanili anche a 50 anni abbinare i jeans per un outfit casual e glamour da far invidia a chiunque. Lo stesso discorso vale per le unghie.

Nero non vuol dire freddo

Non il rosso né il rosa è questo il colore dello smalto che spopolerà nel 2022 per unghie all’insegna del glamour anche per le over 50, il nero in tutte le sue versioni. Non solo per le mani, ma anche per i piedi. Non si pensi che il nero sia troppo serioso o più da sera. O addirittura che sia un colore freddo e invernale, da togliere poi durante l’estate. Nel 2022 non sarà così, in effetti sarà un abbinamento perfetto da usare anche durante le vacanze estive.