Saremo anche in pochi in questi pranzi natalizi, ma ciò non limiterà la fantasia di noi italiani a tavola. Toglieteci tutto, ma non la tavola. Primi, secondi, con carne e pesce, ma anche torte salate, antipasti e tronchetti hanno il loro fascino. Oggi i nostri Esperti propongono un antipasto semplice, velocissima, ma non per questo meno affascinante. Tre soli ingredienti per il tronchetto al prosciutto di Santo Stefano nella ricetta riveduta dai nostri Esperti per i Lettori appassionati di cucina.

Gli ingredienti

Un tronchetto semplicissimo, veloce, ma gustosissimo e adatto alle feste imminenti:

15 fette di pane per tramezzini o la metà utilizzando quelle doppie;

formaggio spalmabile classico, una confezione intera;

1 etto di prosciutto cotto, consigliato anche quello affumicato;

maionese per la guarnizione.

La preparazione

Tre soli ingredienti per il tronchetto al prosciutto di Santo Stefano, seguendo la ricetta veloce:

a) prendiamo della pellicola trasparente per alimenti e stendiamola su di un piano di lavoro, facendo molta attenzione a non piegarla su se stessa;

b) facciamo due file uguali di pane per tramezzini, sovrapponendone i bordi;

c) appiattiamole leggermente con un mattarello, così da unire gli angoli tra di loro;

d) stendiamo il formaggio spalmabile e aggiungiamo il prosciutto cotto;

e) formiamo il tronchetto e assicuriamoci che sia ben chiuso, avvolgendolo con cura e lasciandolo poi in frigorifero per tutta la notte;

f) prima di servirlo, rivestiamo di maionese e, a nostra scelta, di eventuali altri guarnizioni colorate o sfiziose.

Un’altra versione particolarmente apprezzata e saporita è quella col salmone affumicato. Tra le decorazioni, suggeriamo l’insalata russa, quella capricciosa, o quella coi funghi. Valida anche l’idea di utilizzare uno spalmabile alle erbe. Suggeriamo la lettura dell’approfondimento sottostante col suggerimento di un antipasto semplice e veloce per i nostri pranzi delle feste.

Approfondimento

Uno strepitoso ed economico antipasto con le pizzette di erbe aromatiche