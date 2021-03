Lo sappiamo bene, questa società vuole farci restare giovani il più lungo possibile. Per questo quando il nostro corpo inizia a invecchiare ci facciamo prendere dal panico. Tra rughe e primi acciacchi, cerchiamo di far tornare indietro l’orologio con creme e cure. Tra gli inestetismi portati dall’età ne spicca però uno che oggi è invece un trend. Ecco perché questo segno dell’età è ora di moda e possiamo finalmente invecchiare senza paura.

Chiome d’argento

Ebbene sì, non dobbiamo più avere paura dei nostri capelli bianchi. Anzi, dobbiamo vantarcene! Sembra infatti che negli ultimi anni le teste grigie siano sempre più di moda. Con l’avvento delle tinte per capelli dai colori più strani, era solo questione di tempo perché anche il grigio e il bianco diventassero un trend.

Anzi, i capelli grigi e bianchi sono così desiderati che anche chi non li ha cerca di ottenerli. Spiccano quindi ora tinte e metodi di colorazione che permettono di ottenere chiome d’argento. Anche le più giovani, quindi vogliono sfoggiare i capelli tipici dell’età avanzata.

Abbracciare i propri capelli grigi

I capelli grigi e bianchi, inoltre, sono perfetti per pettinature uniche nel loro genere. Spesso infatti queste chiome non hanno colori uniformi. I capelli non si ingrigiscono tutti insieme. Per un certo periodo possiamo infatti sfoggiare delle vere e proprie mèches argentate naturali. Possiamo sfruttare queste ciocche grigie per creare acconciature creative che mettono in risalto il contrasto di colori. Anche i capelli che sono ormai tutti ingrigiti hanno però il loro fascino. Online oggi è possibile trovare molto tutorial su come acconciarli al meglio.

Molte donne, inoltre, stanno abbandonando l’abitudine di tagliare i capelli corti quando questi sono bianchi. È quindi sempre più facile vedere donne che sfoggiano con orgoglio lunghe chiome d’argento. Questo segno dell’età è ora di moda e possiamo finalmente invecchiare senza paura e potrebbe anche farci diventare famosi! Sono sempre più diffusi infatti gli influencer online celebri proprio per i loro capelli grigi o bianchi.