In questo periodo, se vogliamo vedere una serie TV, siamo fortunati. C’è davvero tantissima scelta e possiamo tuffarci in cataloghi sterminati per cercare qualcosa di bello da vedere ogni sera. Oggi, quindi, diamo un bel consiglio che potrebbe interessare molte persone.

Come vedremo, infatti, è questa la straordinaria serie distribuita da Prime Video piena di magia ed emozioni. Si tratta di una serie che ci porterà in un mondo fantastico e che potrebbe ricordarci un po’ Game of Thrones o il Signore degli Anelli.

La serie del momento

Chi ha un abbonamento a Prime Video può guardare in esclusiva una serie uscita da poco, ovvero La Ruota del Tempo. Si tratta di una serie di genere fantasy, adattata dall’omonima serie di libri scritti in un periodo di oltre vent’anni, dal 1990 al 2013.

La Ruota del Tempo è stata prodotta da Amazon e la prima stagione è composta da 8 episodi. Ci permette, quindi, di passare tre o quattro serate in un mondo magico.

La protagonista di questa serie è Rosamund Pike, celebre attrice britannica che ha recitato magistralmente in tanti film, come ad esempio Gone Girl, per il quale ha ricevuto la nominata agli Oscar come migliore attrice. Attorno a lei si muove un cast giovane ma molto promettente, che regala ottime performance recitative.

La Ruota del Tempo parla, come dicevamo, di un mondo fantasy, dove ci sono poche persone in grado di utilizzare la magia. Una di queste è Moiraine Damodred, interpretata appunto da Rosamund Pike. Un giorno la donna decide di reclutare tre giovani da un piccolo paesino per compiere un difficile viaggio. Il loro obiettivo sarà quello di difendere il Mondo da un male oscuro che rischia di distruggerlo.

Con questa serie Amazon cerca di avere lo stesso successo che qualche anno fa era stato riscosso da Game of Thrones, prodotto da HBO. Si trova in diretta concorrenza con un’altra serie fantasy che sta spopolando in questo periodo, ovvero The Witcher di Netflix.

I critici hanno apprezzato La Ruota del Tempo e può darsi, perciò, che la vedremo vincere qualche premio nei prossimi mesi. Insomma, sembra proprio essere un bel prodotto che farà la felicità degli appassionati delle opere fantasy e non solo.

