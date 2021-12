Tra storia e natura, arte e fantasia. Nei borghi più belli del Mondo, ben 20, c’è persino quello che avrebbe ispirato il villaggio dei Puffi. È quanto emerge dalla classifica della rivista specialistica “Road Affair”, la classifica che indicativamente prendiamo come riferimento. Non potevano mancare ovviamente i siti italiani in questa hit parade terrestre. Siamo rispettivamente quarti, decimi e sedicesimi. Vedremo che 2 di questi borghi sono tra i più conosciuti e visitati della terraferma. Uno potrebbe essere una sorpresa solo per chi non ci è mai stato, perché è un vero incanto. Nella classifica dei 20 borghi più belli al Mondo 3 sono italiani e come non visitarli e amarli. Vediamoli assieme.

Un borgo che ne vale 5

Corniglia, Manarola, Monterosso, Riomaggiore e Vernazza. Li abbiamo rigorosamente messi in ordine alfabetico per non dare precedenza a nessuno dei 5. Sono tutti dei capolavori i borghi delle 5 terre in Liguria e tutto il pianeta ce li invidia. Lungo la costa ligure tra Genova e La Spezia si ergono tra la montagna e il mare. Da secoli vigilano sui turisti e li abbagliano col loro fascino. Talmente belli che era impossibile dividerli e così la giuria li ha mantenuti uniti. Prendi 5 e paghi 1 potrebbe essere lo slogan di questo voto che li piazza al quarto posto assoluto per bellezza sul pianeta. Almeno in base al voto sinergico di turisti e operatori del settore.

Nella classifica dei 20 borghi più belli al Mondo 3 sono italiani e come non visitarli e amarli

Dalla natura alla storia, dalla Liguria alla Toscana. Scendiamo fino al borgo antichissimo di Pitigliano. Come spesso accade per i borghi toscani, arrampicato sulle rocce, a dominare la valle sottostante. Frequentato e abitato sin dall’Età del Bronzo, riporta tracce anche di insediamenti etruschi. D’altronde qui siamo tra Grosseto e il Lazio, culla della meravigliosa e misteriosa civiltà italica. Non manca nulla a questo borgo per essere uno dei più affascinanti del Mondo. Ma, tra le tante, c’è una cosa che lo rende unico al Mondo: il tramonto. Quando il sole scende in una giornata limpida e si riflette sul paese, la scenografia è quella di un luogo incantato. Sembra uscire dalla tavolozza di un pittore. Un capolavoro unico e mozzafiato.

Una perla tra le perle

Chiude la nostra rappresentanza il borgo di Ravello. Siamo sulla inimitabile costiera amalfitana. Meta di turismo da ogni dove. Quando parliamo di mete conosciute come questa non possiamo aggiungere nulla di nuovo. Location, come si direbbe oggi, tra le favorite anche da star del cinema degli anni che furono come Greta Garbo. Ville antiche, chiese, giardini e piazze caratteristiche fanno di questa località un vero e proprio Paradiso terrestre. Ci si arrivi da terra o dal mare, Ravello è inconfondibile anche nei suoi profumi. Perché come disse quello: “la magia di un luogo si riconosce anche dai suoi odori”!

