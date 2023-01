Newlat Food primeggia nel settore alimentare. Quali prospettive per queste azioni? - proiezionidiborsa.it

Da inizio anno il settore alimentare di Piazza Affari non sta attraversando un periodo molto brillante. Seppure con un rialzo di oltre il 2% da inizio anno, infatti, è ben lontana dalla performance di oltre il 10% registrata dal paniere principale. Eppure nel settore alimentare del Ftse Mib non tutte le azioni sono da buttare. Anche dopo una settimana che ha visto questo settore essere il peggiore con una performance negativa di oltre il 2%.

Come si stanno comportando le azioni dell’indice Ftse Italia All-Share Food, Beverage And Tobacco?

Incominciamo col dire che questo indice settoriale è pesantemente condizionato dall’andamento di Campari, di gran lunga il titolo con la maggiore capitalizzazione. Una buona spiegazione della debolezza del settore alimentare, quindi, è da attribuire a Campari il cui preoccupante ribasso potrebbe spingerlo verso i minimi del 2022.

Nel grafico seguente è mostrato il confronto tra tre dei principali titolo del settore alimentare: Campari, Newlat Food e Orsero assumendo come normalizzazione la quotazione di apertura del 2023.

Nel settore alimentare del Ftse Mib non tutte le azioni sono da buttare: le indicazioni dell’analisi grafica sul titolo Newlat Food

Il titolo Newlat Food (MIL:NWL) ha chiuso la seduta del 27 gennaio a quota 4,90 euro, in rialzo del 3,27% rispetto alla seduta precedente.

Dopo una lunga discesa durata molti mesi, circa un anno, le quotazioni di Newlat Food hanno dato un ottimo segnale rialzista chiudendo la settimana al rialzo di oltre il 10%. L’aspetto interessante è che questo rialzo è stato accompagnato da un aumento dei volumi di circa il 200%. Inoltre, sia le medie che lo SwingTrading Indicator hanno incrociato al rialzo.

Ci potrebbero essere, quindi, tutti i presupposti per una continuazione del rialzo almeno fino in area 5,71 €. Una conferma in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura settimanale superiore a 5,2 €.

Per gli analisti che coprono il titolo, il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione di circa il 50%.

