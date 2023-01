Meglio usare il sale normale o il sale iodato? Ecco la differenza, anche a livello economico!

Sale iodato o sale normale: che cosa acquisti per la tua cucina? Forse non sai che ci sono delle differenze sia a livello di componenti che a livello economico. Se vuoi saperne di più ecco in questo articolo tutti i dettagli per non sbagliare.

Il sale è un minerale e un composto chimico che per noi è fondamentale avere in cucina e assumere per la nostra salute. Infatti, contiene sodio e cloro, sostanze importanti. Inoltre, permette di insaporire gli alimenti e conservarli.

Tuttavia, ci sono due aspetti da considerare: non bisogna mai esagerare perché è causa di innalzamento della pressione sanguigna e occorre fare la scelta più giusta tra i diversi tipi di sale proposti in commercio.

A questo proposito, ti sarai sicuramente chiesto almeno una volta: meglio usare il sale normale o il sale iodato? Qual è la differenza? Quali sono le loro proprietà e quale dei due costa di meno? Anche l’aspetto economico è importante, soprattutto quando si va a fare la spesa.

Qui di seguito cercheremo di evidenziare le caratteristiche dei due prodotti da diversi punti di vista in modo da aiutarti a fare la scelta migliore. Molte persone non prestano abbastanza attenzione a cosa comprano, ma è un errore. Informarsi porta sempre un vantaggio.

Meglio usare il sale normale o il sale iodato? Cerchiamo di capirne le caratteristiche

Il sale che chiamiamo “normale” è quello marino che, dopo un processo di raffinatura, arriva negli scaffali del supermercato e sulle nostre tavole. Questo è un sale impoverito di iodio. Invece, al sale iodato viene aggiunto artificialmente iodio sotto forma di iodato di potassio.

Questo minerale è molto importante per la nostra salute, a patto di assumerne la giusta dose. Gli esperti raccomandano 5 grammi al giorno prediligendo il sale iodato. Lo iodio è importante nel nostro organismo sia per il metabolismo che per far funzionare al meglio la tiroide.

Anche quello iodato, come il sale normale, ha la versione fino oppure grosso e non ha nessuna differenza a livello di sapore, di aspetto e di odore. Ma che cosa si può dire dell’aspetto economico? Quale costa di meno? Approfondiamo questo argomento.

Sale: il prodotto che costa meno

Nonostante sia provato scientificamente che lo iodio sia la soluzione migliore da inserire nella dieta, le persone preferiscono scegliere il sale normale. Lo fanno perché il sale normale costa di meno di quello iodato.

Un esempio concreto: nei negozi Coop del Nord Italia in genere 1 kg di sale iodato costa 0,70 € mentre quello normale 0,50 €. La differenza è poca, ma in tempi di crisi le persone preferiscono ovviamente comprare ciò che costa meno.

Infine, c’è da considerare un certo scetticismo verso lo iodio che da molti è considerato nocivo o radioattivo. Gli esperti hanno assicurato che stanno facendo del loro meglio per garantire una buona informazione, a partire dalla scuola, per cercare di abituare tutti a mangiare in modo più sano.