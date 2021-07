Il sale è quel tocco in più che riesce a rendere più gustoso tutto. Il sale è un alimento importantissimo, tanto che gli antichi Romani pagavano con il sale lo stipendio dei legionari. Infatti, la parola salario deriva proprio da questa usanza antica. E di sale ce ne sono di moltissimi tipi.

Noi italiani nel passato eravamo abituati ad usare solo due. Parliamo naturalmente di quello grosso da mettere nell’acqua della pasta o sulla carne e di quello fino da usare per tutto il resto. Con l’apertura dei mercati europei e mondiali abbiamo però conosciuto tante tipologie di sale diverse.

Sale rosa dell’Himalaya e sale nero di Cipro sono solo due tra i più usati in Italia. Ce n’è uno che purtroppo non conosciamo ancora e che in realtà ci darebbe tantissime soddisfazioni. Infatti, quasi nessuno lo compra ma questo è il miglior sale usato da chef stellati.

Andiamo in Portogallo

Certo, possiamo sempre andare in Portogallo ma il sale di cui vogliamo parlare oggi è anche ben presente nei negozi e supermercati italiani. In particolare, il sale in questione arriva dalla Regione meridionale del Portogallo, la bellissima Algarve.

Il sale è il “fior di sale” dell’Algarve, da non confondere con quello della Provenza e di Aigues Mortes. Lo chef stellato Hans Neuer ne è un grande utilizzatore, specie per insaporire piatti di pesce e di carne.

In Portogallo, il pesce è naturalmente il baccalà, che viene addirittura fatto essiccare nel sale. Possiamo trovare questo sale o nelle gastronomie più internazionali o nei centri commerciali più grossi. Il suo costo è davvero irrisorio, da provare assolutamente con i nostri piatti estivi.

In particolare, Noi di ProiezionidiBorsa ci sentiamo di consigliare al Lettore l’uso di questo sale per questa ricetta straordinaria.