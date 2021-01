Eh no, non è il sakè! Anche se nel Paese del sol levante si beve sakè come se piovesse, noi siamo europei. Anzi, siamo italiani e amiamo troppo pasteggiare con il vino.

Già solo l’immaginazione di associare qualcosa che abbia più di 19, 20 gradi al cibo ci fa storcere il naso. Figuriamoci farlo per davvero! Ebbene, parliamo di sushi e di sashimi.

Se volessimo proprio essere pignoli, ci andrebbe un vino per il sushi e un vino per il sashimi. Inoltre, dovremmo anche scegliere il vino in base al pesce che scegliamo di farci servire. Noi di ProiezionidiBorsa cerchiamo qui di fare una sorta di media, ipotizzando un consumo di salmone.

Il salmone, infatti, è il pesce più servito nei sushi d’Italia, anche nella versione sashimi. Ecco, quindi, il vino perfetto e ideale per il sushi e il sashimi.

Bollicina piemontese

Il vino ha una risposta a tutto. E a ogni domanda sugli abbinamenti del vino c’è una risposta. Noi di ProiezionidiBorsa ne abbiamo trovata persino una sul miglior vino per sedurre.

Per il pesce crudo, prendendo a criterio e canone il salmone, abbiamo bisogno di una bella bollicina. Bollicina sapida, minerale, con acidità interessante. Tutto per andare a contrastare il lato grasso del salmone, creando al palato un bilanciamento perfetto tra tutte queste componenti.

La scelta che consigliamo va quindi ricercata nel Piemonte meridionale, nelle Langhe. Non nelle Langhe più conosciute e famose, quelle di Alba, Barbaresco e Barolo. Dobbiamo inoltrarci in Alta Langa, quella più inesplorata dai grandi tour.

In Alta Langa si produce l’Alta Langa Metodo Classico, un vino davvero interessante e a un prezzo ancora più interessante. Con il sushi o il sashimi, opterei per una variante rosé, che oltre al gusto si abbina anche cromaticamente a ciò che avremo davanti. L’occhio vuole anche la sua parte, no? Ecco il vino perfetto e ideale per il sushi e il sashimi.