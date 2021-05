Coltelli e forbici sono strumenti fondamentali nelle nostre cucine. Per non parlare degli strumenti da giardino come tagliaerba, forbici per potare etc. Altrettanto importante, però, è la loro affilatura. Per poter funzionare come si deve, è necessario che la lama sia ben tagliente.

Poco tempo dopo averli comprati e con un uso quotidiano è normale che le lame perdano di efficacia. Usarle diventa faticoso e il taglio impreciso. Alle volte si rischia di rovinare il cibo, i nostri fiori o il prato. Bisogna allora prendere dei provvedimenti. Questo non significa né chiamare l’arrotino né buttare via la lama semi nuova.

Infatti la soluzione imbattibile per affilare forbici, temperini e lame di ogni tipo che tagliano male è a portata di mano e non ce ne accorgiamo. Evitiamo gli sprechi e le spese inutili con questo semplice trucco.

Ogni lama ha la sua angolazione

Una delle fasi più difficili è capire qual è l’angolazione della lama. I coltelli e le forbici hanno diverse angolazioni che vanno dai 10° ai 25°. Dall’angolo della lama dipende la qualità del taglio e soprattutto quanto durerà l’affilatura.

Lo strumento che si usa solitamente è l’affilatore. Questo è una sorta di spadino in metallo che si usa sfregandolo contro la lama. Il pericolo, però, è di rovinare la lama se non si fa un uso sapiente dell’affilatore. Quindi, usiamolo solo se sappiamo bene cosa stiamo facendo.

Ecco la soluzione imbattibile per affilare forbici, temperini e lame di ogni tipo che tagliano male

C’è un’altra opzione, più semplice e meno costosa, che permette di affilare i coltelli e le lame di qualsiasi altro attrezzo. Bastano pochi minuti e il nostro coltello tornerà a tagliare anche meglio di prima.

Sarà sufficiente andare in cucina e munirsi di un piatto o di una tazza di ceramica. Mettiamoli sotto sopra e prendiamo la lama che dobbiamo affilare. Anche se sono di grandi dimensioni, basta sganciarle dal resto dell’attrezzo. Teniamo ben fissi su un ripiano il piatto o la tazza capovolti. Adesso facciamo scivolare la lama sul fondo dell’oggetto, dandogli la giusta inclinazione. Limiamo entrambe le parti per qualche minuto. Ecco che il lavoro di affilatura è terminato e avrà una buona durata rispetto ad alcuni altri metodi.

Vediamo, invece, come fare se si tratta di forbici, temperini e altre piccole lame. Tutti abbiamo in casa un fermaglio da ufficio. Basterà sfregare ripetutamente la lama contro il fermaglio di ferro è il gioco è fatto.

Allora, ecco la soluzione imbattibile per affilare forbici, temperini e lame di ogni tipo che tagliano male.

