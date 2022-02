Quando parliamo di ragni, affrontiamo un tema che non solo divide i sessi, ma anche la società. Mentre le donne spesso prendono l’aspirapolvere per risolvere velocemente il problema, gli uomini sarebbero più tolleranti. Se da un lato possiamo essere infastiditi dalla presenza di questi insetti dall’altro dovremmo ricordare una cosa: i ragni sarebbero infatti il migliore spazzino naturale della casa per attirare ed eliminare zanzare, mosche, moscerini e insetti vari. Il problema si pone maggiormente a chi abita al piano terra e possiede o confina con dei giardini. Qui il traffico dei ragnetti è abbastanza sostenuto, come in tangenziale alla mattina. Ma potremmo ricorrere anche a dei sistemi non invasivi e limitarci a bloccarne l’ingresso a casa nostra. Chiamiamoli pure rimedi della nonna, come al solito.

Una pianta semplice da coltivare ma poco usata

Tra tutte le piante aromatiche che amiamo coltivare in giardino o sul terrazzo, la menta non è una delle più comuni. Solitamente preferiamo i tradizionali basilico, prezzemolo, salvia e rosmarino. Eppure, quel caratteristico e intenso profumo che emana la menta, sarebbe particolarmente sgradito a molti insetti. Primi fra tutti, proprio gli amici di Spiderman. Senza dimenticare, che le nostre nonne utilizzavano la menta anche nei vassoi di frutta. Forse qualche nostro Lettore avrà visto questa consuetudine, perché la fogliolina di menta, allontanerebbe dal frutto i moscerini.

Ci piace nelle caramelle e nelle granite ma spesso dimentichiamo che questa erba sarebbe un ottimo deterrente per allontanare i ragni

Strategicamente il sistema più pratico per utilizzare la menta come barriera difensiva, sarebbero le piantine. Se siamo a rischio presenza di ragni, proviamo a collocarle nelle zone sensibili di ingresso della casa:

porte e finestre;

accessi perimetrali;

balconi e terrazzi.

Attenzione, invece che se decidiamo di piantare a terra alla menta, dobbiamo isolarla, perché potrebbe diventare un infestante per le altre piante.

L’alternativa potrebbe essere uno spray casalingo

Poniamo caso di non avere dei davanzali sufficientemente ampi da contenere una piantina. Ecco, allora che potremmo organizzarci per creare un ddt naturale con l’olio essenziale di menta. Ci basteranno una decina di gocce da mettere in mezzo litro di acqua, mescolando il tutto e inserendolo in un contenitore dotato di spruzzino. Ci piace nelle caramelle e nelle granite, ma la menta nebulizzata negli angoli di casa, vicino alle porte e alle finestre potrebbe davvero risultare una barriera naturale efficace.

