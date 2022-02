La vita a volte è difficile, quindi è meglio non prenderla troppo sul serio, ma rilassarci guardando una bella serie TV che ci faccia divertire. Per qualche ora, i problemi scompaiono e lasciano il posto a gioia e risate.

Che cosa scegliere, dunque, per passare dei momenti di spensieratezza? La scelta è sicuramente enorme, soprattutto se siamo abbonati a un servizio streaming.

Tra le serie comiche più apprezzate troviamo Friends, che parla di un gruppo di ventenni a New York; oppure The Office, ambientata in un pazzo ufficio in cui succede di tutto e di più. Ancora, poi, c’è Scrubs, con protagonisti in gruppo di medici, la tipica serie che fa ridere ma anche riflettere.

Oggi, invece, conosciamo la nuova serie comica su Netflix ricca di divertimento e anche di ottimi attori. Scopriamo, quindi, di che cosa ci tratta e prepariamoci a ridere.

Una serie fantastica e senza copione

Andiamo ad approfondire la conoscenza di Murderville, uscita questo mese su Netflix.

Si tratta di una serie che parla di un detective che investiga su degli omicidi. In ogni episodio è affiancato da un nuovo aiutante, che è sempre un investigatore alle prime armi.

Nonostante si parli di delitti efferati, il tono generale della serie è assolutamente comico e scanzonato. Spesso è difficile trattenere le risate quando si vedono le pazze avventure di questo detective.

Murderville è una serie unica, perché ha una caratteristica molto particolare: non ha quasi nessun copione. I protagonisti di questa serie, infatti, non hanno delle battute da studiare, ma le improvvisano sul momento. Questa è una maniera eccezionale di raccontare una storia, però, ovviamente c’è il rischio che gli attori non siano all’altezza del compito.

Far ridere il pubblico improvvisando, infatti, è una cosa davvero difficile, ma per fortuna il cast qui è di livello altissimo.

La nuova serie comica su Netflix ricca di grandi star e che ci farà ridere a crepapelle

Il protagonista è Will Arnett, un comico di lungo corso che negli ultimi anni è stato conosciuto per aver dato la voce al personaggio di Bojack Horseman nell’omonima serie Netflix.

Accanto ad Arnett, in ogni puntata ci sarà una star diversa ad aiutarlo. Nel primo episodio, ad esempio, appare Conan O’Brien, celebre e simpaticissimo presentatore americano. C’è, poi, Ken Jeong, famoso per aver interpretato Mr. Chow in Una notte da Leoni e addirittura la fantastica Sharon Stone. Una parata di stelle assunta per farci ridere.

