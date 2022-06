Con l’arrivo della bella stagione non c’è cosa più rilassante che trascorrere, dopo una giornata di lavoro, del tempo in giardino o sul balcone di casa. Così come può essere altrettanto piacevole posizionarsi in un angolo della casa fresco e arieggiato. Tuttavia il nostro relax o riposino potrebbe essere disturbato dal ronzio di una mosca o peggio ancora di una fastidiosa zanzara. Ciò purtroppo può accadere nonostante le zanzariere o tutte le attenzioni o precauzioni adottate. Potrebbe bastare lasciare anche solo per un minuto la finestra o la porta aperta per ritrovarci un ospite sgradevole, come ad esempio uno scarafaggio.

Questi infatti con le alte temperature si riproducono di più e sono più attivi. Possono entrare attraverso piccoli spazi grazie al loro corpo appiattito che consente loro di insinuarsi ovunque. Si possono sviluppare in ambienti bui, umidi come dietro agli elettrodomestici, lavandini, dove si tiene la spazzatura.

Molti inorridiscono quando trovano questo intruso ma sbagliano perché potrebbe essere il vero rimedio naturale contro blatte mosche e zanzare

Per questo è molto importante, mantenere puliti gli ambienti. Non lasciare cibo o sostanze zuccherine in giro. Lo stesso vale per capelli e unghie umane. Pertanto sarebbe opportuno passare l’aspirapolvere subito dopo queste operazioni igieniche o uno spuntino, per eliminare ogni residuo che possa attirarli. Se nel passare l’aspirapolvere intravediamo un ragno sarebbe opportuno pensarci bene prima di deciderle di aspirarlo. I ragni infatti svolgono un ruolo fondamentale nell’eliminazione di milioni di insetti. Essi sono dei veri e propri spazzini di tantissimi intrusi come mosche, zanzare, cimici, pulci e blatte. I veleni secreti dei ragni potrebbero essere un’alternativa concreta meno inquinante degli insetticidi chimici. Queste tossine sono infatti letali per gli insetti ma generalmente innocue per gli uomini.

Molti inorridiscono quando trovano questo intruso ma sbagliano perché potrebbe diventare un vero e proprio rimedio contro scarafaggi, cimici, pulci, mosche e zanzare. Pertanto oltre ad occupare gli angoli di casa, i ragni sono degli incredibili alleati contro questi fastidiosi insetti effettuando una vera e propria pulizia naturale. Infine se si pensa che secondo la tradizione trovare un ragno in casa significhi un imminente guadagno avremo una ragione in più per non eliminarli.

Approfondimento

Chi ha troppe mosche in casa non è per mancanza di igiene ma per questo problema che è possibile risolvere con poche mosse