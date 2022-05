Con la bella stagione aumentano i momenti di convivialità con la famiglia e le belle cene all’aperto a casa con gli amici. In queste occasioni diventa indispensabile puntare tutto su un menu pratico e veloce, che magari includa anche piatti da poter preparare in anticipo. Questo aiuta a non arrivare al momento del pranzo o della cena con l’acqua alla gola.

Tutto assume molta più importanza quando si tratta di trovare l’antipasto con cui aprire le danze. Si tratta della portata “bandiera”, che getterà le basi dell’esperienza gustativa.

In molti utilizzano la pasta sfoglia per cucinare ottimi cannoli salati, ma questa non è l’unica strada percorribile per un antipasto sfizioso. Vediamo, infatti, come preparare dei cannoli salati davvero originali, usando appena 5 ingredienti che tutti hanno in frigorifero o dispensa.

Di cosa avremo bisogno per questa ricetta

125 grammi di formaggio tipo Grana Padano;

200 grammi di ricotta (o altro formaggio spalmabile preferito);

qualche cucchiaio di salsa di pomodoro;

12 foglie di basilico;

granella di pistacchi per decorare.

Scrocchia sotto i denti quest’antipasto d’effetto che si prepara in 9 minuti con 5 ingredienti, tra cui ricotta e pomodoro

Il cannolo salato è sempre un antipasto assai scenografico per introdurre le altre portate. In questo caso si tratterà di cannoli verdi semplicissimi da preparare.

Prima cosa occorrerà frullare il formaggio tipo Grana Padano con le foglie di basilico, bel lavate e asciugate. Possiamo usare un mixer da cucina o un frullatore. Bisognerà ottenere una granella grossolana, ma comunque ben amalgamata.

A questo punto, foderare una teglia con della carta forno e, con l’aiuto di un coppapasta, realizzare dei dischi sottili con la granella appena preparata. Cuocere i dischi di formaggio e basilico in forno preriscaldato e ventilato a 180° C per 6 o 7 minuti.

Il trucchetto con cui dar forma ai cannoli verdi salati

Lasciarli raffreddare appena un minuto fuori dal forno e, facendo attenzione a non scottarsi, avvolgere le cialde intorno a un cannello per cannolo.

Quindi, lasciare raffreddare e dedicarsi alla farcia. Basterà unire della salsa di pomodoro già cotta e della ricotta per ottenere una crema rosa davvero deliziosa. In alternativa, possiamo farcirli con una crema di zucchine con robiola o completamente a nostro piacimento.

Infine, bagnare le 2 estremità di ricotta e pomodoro nella granella di pistacchio. Di sicuro sorprenderà tutti perché scrocchia sotto i denti quest’antipasto d’effetto che si prepara in meno di 10 minuti.

Approfondimento

Un’incredibile delizia questi fumanti calzoni ripieni di mortadella e pistacchio che finiscono all’istante