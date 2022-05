Giugno sta iniziare e con esso arriva una nuova tappa del cielo. Questo nell’ultimo periodo è stato parecchio movimentato perché si sono verificate ben due eclissi che hanno letteralmente cambiato la vita ad alcuni soggetti. Oggi però andiamo a parlare di alcuni membri dello zodiaco che stanno riuscendo a liberarsi di alcuni pesi. Infatti due segni in particolare riusciranno ad ottenere soldi, fortuna e gioia, acquisendo una maggiore spensieratezza. Scopriamo chi sono e quali sono i motivi astrologici di questo genere di cambiamento.

I movimenti del cielo

Attualmente il Sole sta transitando nel segno dei Gemelli, uno dei più briosi e spiritosi dello zodiaco, dove rimarrà fino al 21 di giugno. Marte si trova nel segno dell’Ariete, in perfetto domicilio. Venere invece è passata in Toro sotto l’egida di Venere, dove sta regalando effusioni e sentimenti più rilassati. Giove invece, che da poco ha lasciato la sua posizione in Pesci, ha tolto finalmente il lungo assedio al segno della Vergine. Mercurio poi sta per lasciare il suo moto all’indietro per tornare finalmente diretto dopo quasi un mese di tempo. La data da segnare sul calendario per cominciare a smaltirne gli effetti collaterali è il 3 giugno. In questo momento le difficoltà cominceranno a sciogliersi anche se non saranno però risolte del tutto, dato che il Pianeta si trova ancora in fase d’ombra. Vediamo però chi comincia a raccogliere i frutti positivi di questi cambiamenti.

Soldi, fortuna e gioia spensierata per questi segni che godranno degli ottimi influssi della Luna nuova in Gemelli fra maggio e giugno

Proprio la Vergine finalmente potrà tornare un po’ più tranquilla, almeno fino alla stagione invernale. Uno dei principali ostacoli di questo 2022 è stata infatti la permanenza di Giove in Pesci, suo diretto opposto. In più la prima parte della retrogradazione di Mercurio le ha causato parecchi problemi dato che è caduta nel segno dei Gemelli. Questi, al suo pari, sono proprio governati da Mercurio stesso. Quindi l’annebbiamento mentale e i ritardi tipici di questo transito si sono fatti sentire in maniera più acuita. Lo stesso è valso per i Gemelli. Entrambi questi segni infatti si trovano davanti un mese di giugno scintillante, favorito in tutti i valori in cui cade la luna nuova: principalmente comunicazione e vita sociale. Queste aree, quando potenziate, portano tranquillamente a degli aumenti o a delle maggiori entrate di denaro.

Approfondimento

È possibile scoprire il nostro superpotere personale e la propria kryptonite semplicemente guardando in quale segno cade questo asteroide