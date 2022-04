In cucina si usano molto le spezie, perché rendono più saporiti i piatti. Non è una nostra invenzione ma si fa così fin dall’antichità e in tutte le parti del Mondo. Le nostre sono quelle di origine alpina e mediterranea come il basilico, la menta, il cumino eccetera. Poi ci sono le spezie tropicali come lo zenzero, la curcuma, la paprika e tante altre.

Pochi forse avrebbero pensato che sia possibile aggiungere una spezia anche per il caffè. Infatti questa bevanda molto amata dagli italiani a volte irrita lo stomaco. Dipende probabilmente dalla quantità di caffeina contenuta nel chicco di caffè. Tuttavia, ne basterebbe un pizzico per rendere il caffè meno aggressivo per lo stomaco.

La differenza tra qualità arabica e robusta

Come sappiamo il caffè presenta due qualità, quella arabica e quella robusta. Le qualità più pregiate fanno parte della varietà arabica, quelle invece più forti della robusta. Il chicco dell’arabica si riconosce perché il taglio centrale non è ben diritto. Invece il chicco della robusta in genere è un po’ più piccolo e ha un taglio ben netto al centro.

In effetti però un caffè 100% qualità robusta è quasi impossibile da bere. Per questo motivo si fa sempre un composto con la maggior parte di arabica e una piccola percentuale di robusta.

La robusta contiene talmente tanta caffeina che diventerebbe troppo aggressiva per la mucosa dello stomaco. L’arabica invece ha una quantità di caffeina inferiore ed è anche molto più aromatica. Solo che manca di corpo, come si dice. Poiché agli italiani il caffè piace un po’ denso, ecco che si aggiunge all’arabica anche la robusta, per dare corpo e forza. Tuttavia c’è anche un altro modo di bere il caffè, forse meno noto.

Ne basterebbe un pizzico per rendere il caffè amico dello stomaco e migliorarne il gusto, ma attenti a quella d’origine cinese

Col passare degli anni a qualcuno potrebbe risultare difficile prendere il caffè. Allora viene in nostro aiuto una spezia orientale, la cannella. Questa, aggiunta al caffè, lo rende meno aggressivo e più sopportabile allo stomaco.

Piuttosto che aggiungerla direttamente in tazzina, potremmo fare in questo modo. Se utilizzassimo la caffettiera, potremmo mettere un pizzico di cannella sopra la polvere di caffè. Poi chiudiamo e mettiamo sul fuoco la macchinetta. Il caffè a questo punto uscirà più aromatico e meno aggressivo per lo stomaco. Inoltre la cannella è già utilizzata in genere dalle industrie del caffè per aromatizzarlo.

Quale cannella scegliere

Tuttavia bisogna fare attenzione perché esistono due tipi di cannella in commercio. Una chiamata cannella cassia, più economica e proveniente dalla Cina. L’altra cannella Ceylon, un po’ più cara, e proviene appunto dallo Sri Lanka. Questa seconda è da preferire alla prima, perché contiene un minor quantitativo di cumarina. Questa sostanza in dosaggi elevati produrrebbe danni al fegato e ai reni.

