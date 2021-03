Il caffè pur avendo alcune caratteristiche benefiche per la salute, certamente non è il miglior caffè che possiamo bere. Ecco perché molti ignorano che c’è un modo migliore e molto più salutare di bere il caffè.

Qualche beneficio per la salute

Secondo gli esperti il caffè ha qualche leggero beneficio per la salute. La caffeina ci rende più reattivi e questo potrebbe risvegliare un pochino le nostre capacità mentali. Sembra che protegga anche contro l’insorgere delle malattie degenerative come il Parkinson. Inoltre la bevanda contiene una certa quantità di flavonoidi utili contro l’invecchiamento cellulare.

Molti ignorano che c’è un modo migliore e molto più salutare di bere il caffè

Fra i modi di bere il caffè oggi vi è quello di prepararlo a partire dai chicchi non tostati, comunemente chiamati caffè verde. La tostatura elimina dal caffè verde alcune benefiche proprietà.

Bere il caffè verde, è un po’ come bere il tè verde, cioè così come ce lo dona la pianta. Senza cioè il processo di essiccazione e fermentazione che trasforma il tè verde in tè nero. Purtroppo la fermentazione per il tè e la torrefazione per il caffè eliminano delle sostanze molto utili. Per questo motivo molti cominciano a bere infusi a base di caffè verde e di tè verde.

I principali benefici del caffè verde

La tisana fatta col caffè verde aumenta il metabolismo e blocca gli zuccheri, dando così un vero effetto bruciagrassi.

Inoltre è molto ricco di polifenoli, molto più del tè verde, e ha una forte azione verso i radicali liberi, prevenendo così l’invecchiamento in modo deciso e l’insorgenza di forme tumorali.

Le sostanze che contiene il chicco verde creano nell’intestino una vera e propria barriera, che impedisce la formazione di processi infiammatori, responsabili principali di gravi malattie.

Queste sono solo alcune qualità del caffè non tostato. Ora sta a noi scegliere fra il gusto meno gradevole ma più salutare del caffè verde, o quello più accattivante ma meno benefico del caffè che beviamo tutti i giorni.

