Esiste una farmacia gratuita, da cui è possibile prelevare farmaci utili alla nostra salute (dove possibile, ovviamente. La regola, però, è sempre quella di affidarsi ad un buon medico). Si chiama natura e ad essa molti si sono ispirati. Anticamente si usavano le piante medicinali per curare alcuni malanni e prevenirne altri. Ancora oggi alcuni frutti, particolarmente ricchi di principi attivi, sono d’aiuto per tanti piccoli problemi.

La stessa frutta ci aiuta a sostenere meglio l’organismo nei vari momenti dell’anno. In questo periodo in cui il caldo si fa sentire, abbiamo le fragole. Ricche di proprietà antinfiammatorie e antiossidanti aiutano l’organismo a funzionare bene. Inoltre, sembrerebbero indicate anche per mantenere il cervello più pimpante. Le fragole, inoltre, sarebbero utili a chi soffre di diabete.

In questo caso, però, andranno assunte senza zucchero. Soprattutto perché sono già zuccherate naturalmente. Il modo migliore per mangiarle, sarebbe di lavarle bene per eliminare eventuali pesticidi. Poi mangiarle direttamente. Volendo, aggiungendo uno spruzzo di succo di limone.

Un frutto forse ancora poco noto, ma molto utile sono le bacche di Goji. Lo possiamo trovare nei negozi più forniti o le erboristerie e le parafarmacie. Di origine cinese queste bacche sono tradizionalmente molto apprezzate. Si diceva addirittura che potessero rendere la vita più lunga. In effetti ad un’analisi scientifica si rivelano ricche di sostanze importanti.

Ne basterebbe un cucchiaio per aiutare l’organismo ad avere la vista più chiara e abbassare la glicemia grazie a questo frutto davvero prodigioso

Sarebbero indicate per aiutare a prevenire diabete, colesterolo e trigliceridi alti nel sangue, ma anche epatite, trombosi, problemi immunologici e infertilità maschile. Inoltre, le bacche di Goji sarebbero consigliate anche per aumentare l’energia, per nutrire il sangue e come tonico per fegato, reni e polmoni. ed ancora, funzionerebbero come protezione per la vista.

Sembrerebbe, inoltre, che l’assunzione di 15 grammi di bacche di Goji al giorno, cioè circa un cucchiaio, abbiano un effetto positivo. Produrrebbero un aumento del livello plasmatico di zeaxantina in individui adulti in buona salute. La zeaxantina è una sostanza che potrebbe contribuire alla buona salute degli occhi secondo alcuni studi. È stato osservato che questa sostanza apporterebbe degli effetti benefici sulla retina. Infatti, la sua azione aiuterebbe a mantenere sana la retina e a stabilizzare le membrane. In questo modo l’occhio diventerebbe più resistente ai danni causati dalla luce. Si potrebbe così godere di una vista ottimale.

Inoltre, sembrerebbe che la zeaxantina potrebbe prevenire il rischio di sviluppo di degenerazione maculare legata all’età. In definitiva ne basterebbe un cucchiaio per avere la vista in buona salute. Sarebbe sempre meglio però, consultare un medico prima di un’eventuale assunzione.

