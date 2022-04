I reparti del supermercato sono pieni di detersivi e detergenti per fare il bucato in lavatrice. Ce ne sono di tutti i tipi, sia con prodotti chimici sia con quelli ecologici. Non sempre si resta soddisfatti del risultato e, a volte, si pensa d’aver sbagliato il programma di lavaggio. In ogni caso, oggi è molto importante risparmiare sui costi dell’energia elettrica. Ben venga allora un prodotto, che profumi di pulito il nostro bucato e allo stesso tempo ci faccia risparmiare.

Prodotti chimici e prodotti ecologici

Quando scegliamo un detergente per fare il bucato in lavatrice, abbiamo due possibilità. Ci sono persone che vogliono andare sul sicuro e preferiscono acquistare i detersivi dell’industria chimica. Sono prodotti che spesso inquinano l’ambiente e lavorano meglio alle alte temperature. Inquinare l’ambiente significa anche che, forse, questi prodotti di scarico li ritroveremo nei nostri alimenti.

I prodotti ecologici lavorano meglio a 30 e 40 gradi, ma forse sono meno efficaci di quelli chimici. Tuttavia, sono meno aggressivi e meno inquinanti. Poiché in genere si usano con le basse temperature, ci fanno risparmiare sul costo dell’elettricità.

Come risparmiare con la lavatrice

Vi è poi un prodotto di cui ne basterebbe solo un cucchiaio in lavatrice per avere dei risultati fantastici. Non solo dandoci dei capi ben lavati e igienizzati, ma facendoci anche risparmiare sulla bolletta elettrica.

Intanto alcuni consigli sono utili per abbassare il costo di un lavaggio. Bisogna sapere che la lavatrice consuma molta elettricità, quando riscalda l’acqua. Lavare a basse temperature significa risparmiare dei soldi. In effetti è stato calcolato che quasi il 90% del consumo elettrico di una lavatrice avviene quando si riscalda l’acqua. Perciò più la temperatura di lavaggio è bassa e più si risparmia.

Ne basterebbe solo un cucchiaio in lavatrice per ottenere un bucato pulito e igienizzato, e risparmiare tantissimo sulla bolletta elettrica

Il rovescio della medaglia è che le basse temperature, a volte, potrebbero non lavare bene i capi come ci si aspetta.

In aiuto allora arriva il percarbonato di sodio. Si tratta di una sostanza che a contatto con l’acqua sprigiona ossigeno attivo. Il percarbonato, oltre ad essere uno sbiancante naturale, grazie all’ossigeno igienizza i capi in lavatrice. Inoltre non c’è bisogno che agisca in acqua calda, ma può farlo anche in acqua fredda. In acqua fredda ne basta un cucchiaio insieme a poco detergente ecologico per un bucato splendente.

Si calcola che una lavatrice potrebbe costare all’anno tra i 120 e 160 euro. Dipende dalla temperatura di lavaggio. Se si lavasse in acqua fredda, si risparmierebbe tantissimo. Infatti la maggior parte dell’energia elettrica si consuma per riscaldare l’acqua.

In questo modo si risparmierebbe molto sulla bolletta elettrica, non dovendo riscaldare l’acqua. Si badi però che il percarbonato di sodio non è molto adatto a capi di lana, lino e seta, oltre a quelli in pelle.

Approfondimento

Come rimuovere calcare, puzza e muffa dalla lavatrice con questi 3 rimedi profumati e senza utilizzare bicarbonato, aceto e detersivi