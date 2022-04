Ci sono certi condimenti che sono un classico e senza di loro è impensabile gustare pasta (e pizza) al meglio. Sono in tanti ad essere convinti di questo, perché certo dipende dalla tipologia e dai gusti. Però, con una salsa semplice, con pochi elementi, le papille gustative non potranno che ringraziare le nostre scelte. Servono però gli ingredienti giusti e qualche trucco per non sbagliare.

La semplicità (talvolta) è difficile a farsi ma è molto buona

Il protagonista delle nostre righe è il sugo di pomodoro, che per essere al top però deve essere preparato con attenzione. Prima di tutto, la scelta del pomodoro, le cui proprietà nutrizionali, secondo gli esperti, sono pazzesche per il nostro benessere. Basta considerare soltanto che in un etto ci sono appena 19 calorie con gran ricchezza di sostante antiossidanti che rallenterebbero l’invecchiamento.

Al mercato li acquistiamo freschi, sodi, maturi, accantonando quelli flaccidi, ammaccati, macchiati. Come secondo trucco, selezioniamo i compagni “ideali”, che devono essere all’altezza del rosso vegetale. E sono olio extravergine di oliva, aglio, cipolla (ma dipende dai desideri) e qualche foglia di basilico. Questo va usato in pezzi all’inizio della cottura per aromatizzare e a crudo al termine. Ci servono anche sale, pepe o peperoncino, anche qui è il gusto a dettare legge.

Ecco quali sono i 5 trucchi per preparare un sugo perfetto con questo vegetale rosso e una pasta a 5 stelle

Terzo trucco è scegliere una pentola bella ampia per contenere bene il pomodoro. Usare anche un coperchio, da poggiare sopra a tre quarti. In questo modo, i vapori sprigionati possono amalgamare meglio i sapori. Importante: una volta sul fuoco, la cottura deve essere lenta, con la fiamma bassa.

Il quarto trucco riguarda l’acidità scaturita dal pomodoro. La possiamo mitigare aggiungendo alla salsa un pizzico di zucchero o di bicarbonato, non esagerando con le quantità. In caso contrario il risultato sarebbe un sapore non certo gradevole.

Quindi, ecco quali sono i 5 trucchi per mettere a punto un sugo di pomodoro di alto livello e condire le nostre paste, ne manca ancora uno. Si tratta cioè di verificarne sempre la consistenza. Non dobbiamo farlo restringere troppo né addizionarlo di acqua. Se serve, possiamo fare un’eccezione con un paio di cucchiai di quella di cottura della pasta. Un suggerimento per renderlo più morbido e corposo.

Ricordiamoci poi, durante tutta la procedura, di assaggiare ogni tanto il nostro sugo. È un metodo per capire se ad esempio ha bisogno di altro sale. In questo caso, evitiamo di metterlo nell’acqua della pasta.

Solo rispettando queste facili regole il nostro piatto sarà degno delle notevoli qualità del rosso pomodoro.

