Ci sono tante cose da fare ogni giorno in casa tra la pulizia e il mettere in ordine. Per quanto veloce si possa andare, sembra sempre che non si finisca mai e che qualcosa si è dimenticata. Una delle incombenze, a cui ci si dedica con più attenzione, è la pulizia della cucina.

È la zona dove si mangia e perciò si cerca di tenerla pulita al meglio. Infatti molti utilizzano detersivo e acqua calda per lavare pavimenti, stoviglie e piatti. Non a torto, perché l’acqua calda permette al detersivo di agire meglio.

Tracce di calcare e di detersivo sui piatti

Piatti e stoviglie richiedono anche una certa attenzione. Ci sono tanti prodotti chimici in giro, che seppur puliscano bene potrebbero lasciare qualche traccia indesiderabile. Per questo motivo, quando si lavano i piatti, è sempre meglio sciacquare con attenzione e far scolare bene le stoviglie.

Se poi l’acqua ha anche un alto tenore di calcare, allora si rischia di lasciare qualche traccia biancastra sulle pentole. In questo caso non basta solamente lasciarle scolare, ma conviene anche asciugarle con un panno asciutto. Così facendo si prevengono le macchie biancastre di calcare.

Tuttavia fra le tracce lasciate dal detersivo e quelle lasciate dal calcare, queste ultime sono preferibili. Infatti nelle macchie dei detersivi sono presenti anche tracce di prodotti chimici, che fanno male alla salute. Le tracce di calcare, invece, sono semplicemente accumuli di magnesio e calcio, elementi già presenti nel corpo umano.

Molti utilizzano detersivo e acqua calda per lavare i piatti, invece questo detergente naturale fa risparmiare e profuma

A parte i detersivi chimici, per lavare piatti e stoviglie ci sono anche quelli ecologici. Sono composti di prodotti di origine naturale, che rispettano l’ambiente e sono meno aggressivi.

Proprio perché fatti con prodotti naturali, si potrebbero anche preparare in casa, risparmiando sul loro acquisto. Per preparare un detergente per piatti efficace basta utilizzare alcuni prodotti che in genere sono già presenti in dispensa.

Un detersivo fatto in casa

Prendiamo allora 8 limoni, 8 cucchiai di sale fino e 200 ml di aceto di vino bianco. Bolliamo i limoni in modo che rimanga poca acqua e siano ben ammorbiditi. Poi li tagliamo a pezzetti e li frulliamo, non senza aver eliminato i semi. Mettiamo il contenuto in una pentola, aggiungendo un litro d’acqua, l’aceto e il sale.

Lasciamo intanto bollire, mescolando ogni tanto. Poi si fa raffreddare il tutto e si versa il contenuto in un flacone da detergente. Quello avanzato si può conservare in un barattolo di vetro.

I piatti saranno splendenti e profumati, e il detersivo per lavaggio a mano durerà alcuni mesi.

