Spesso, a causa del nostro stile di vita stressante e dell’alimentazione sbagliata, possiamo soffrire di problemi come acidità, reflusso oppure gastrite.

È fondamentale l’esercizio fisico anche per il reflusso gastroesofageo: infatti il solo camminare può rafforzare il sistema immunitario e migliorare la nostra salute.

Ma non solo, prendiamoci cura anche del nostro stato emotivo, proprio perché nello stomaco si concentrano ansie e preoccupazioni quotidiane.

Ne basta solo 1 cucchiaio al mattino per proteggere il nostro stomaco

L’olio extravergine di oliva è un prodotto fenomenale, ci aiuta a combattere moltissimi disturbi, tra cui il colesterolo alto, la stitichezza e la pressione alta.

Un cucchiaio d’olio al giorno, consumato al mattino e a digiuno, è un toccasana per lo stomaco perché funge proprio come un vero gastroprotettore.

Inoltre, nel caso soffrissimo anche di stitichezza, ci aiuterà anche a risolvere questa problematica, semplicemente assumendolo in questo modo.

Questo prodotto è in grado di proteggere le pareti dello, stomaco favorendo la produzione di bile e stimolare anche il pancreas, migliorandone l’attività intestinale.

Infatti, in pochi sanno che l’olio extravergine di oliva di buona qualità è ricco di composti antiossidanti benefici per la mucosa gastrica e intestinale.

È importante che l’olio sia di ottima qualità, possibilmente biologico: facciamo attenzione all’etichetta quando acquistiamo il prodotto.

Specifichiamo che l’olio extravergine è un rimedio naturale da non sostituire assolutamente con un trattamento medico.

Per questa ragione Noi di ProiezionidiBorsa suggeriamo di rivolgersi al proprio medico curante riguardo eventuali problemi di salute.

È incredibile ma ne basta solo 1 cucchiaio al mattino per proteggere il nostro stomaco, utilizzando un prodotto del tutto naturale.

Utilizzi alternativi

Possiamo usare l’olio extravergine di oliva anche sul nostro viso per eliminare le impurità e rendere la nostra pelle più morbida.

Inoltre, può essere usato come olio massaggiante sul corpo, sia per rilassarci che per massaggiare zone del corpo che ci fanno male per qualche contrattura.

Non tutti sanno che attraverso l’olio d’oliva è possibile anche creare dei deodoranti fai da te per la casa.

Basterà solo posizionare un contenitore con dell’olio e delle gocce di essenza su una fonte di calore, eliminando naturalmente odori sgradevoli in casa.