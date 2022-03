Quante volte ci siamo sentiti dire “se la casa è sporca e non profuma, non possiamo essere puliti neanche noi”? Si tratta, in fondo, di una vecchia credenza delle nostre nonne. Erano convinte che gli ambienti familiari dovessero non solo rispecchiare il gusto personale del padrone di casa, ma anche la sua impeccabilità. Ogni casa, se ci pensiamo bene, ha un suo odore proprio. Profuma di serenità e comfort, di tranquillità e gioia di viverla. Per questo motivo, siamo sempre alla ricerca di soluzioni facili e veloci per renderla profumata e accogliente.

Ecco che cosa puzza di più in bagno

Capita molto spesso, soprattutto in questo mese dal tempo pazzerello, che non si abbia sempre la possibilità di arieggiare casa al mattino, pulirla a fondo ogni settimana e igienizzare le superfici costantemente. E quindi, può capitare altrettanto spesso che gli ambienti chiusi, alla lunga, puzzino. In bagno le tubature potrebbero emanare degli odori sgradevoli, magari di fogna o di umido. E la troppa umidità, concentrata in bagni chiusi senza finestre, si fa sentire da elettrodomestici come la lavatrice o l’asciugatrice. Ma è possibile, con un trucco davvero intelligente, eliminare questi scomodi problemi senza dover sfregare e sturare o utilizzare aceto, bicarbonato e candeggina. E tutto sta in unica magica goccia.

Ne bastano poche gocce per rendere la casa un’esplosione di profumo anche in cucina e in bagno contro puzza di pesce, fogna e muffa

In questo articolo, abbiamo parlato di una pianta dalle proprietà quasi magiche. La lavanda, soprattutto se secca, ha il potere di profumare anche gli angoli più reconditi della casa. Per non parlare delle possibilità che abbiamo di trasformarla in detergenti naturali al 100%, con pochissimi gesti. Bene, oggi parliamo dell’olio essenziale. Ovvero un concentrato di lavanda che si trova in commercio a prezzi davvero bassissimi, e che sarà una vera e propria esplosione di profumo. Ne basteranno poche gocce messe nei punti giusti della casa, ma soprattutto di bagno e cucina. Una delle cose che puzza di più in casa è anche la spazzatura.

Possiamo lavare i cestini anche ogni settimana ma, dopo qualche giorno di umido o plastica sporca sotto al lavandino, il problema si ripresenta più forte di prima. Per non parlare del bagno con i suoi scarti chiusi in un cestino a fianco al water. Ecco, per eliminare e dare nuovi profumi alla casa, bisognerà mettere qualche goccia di questo olio essenziale nel sacchetto della spazzatura appena cambiato, oppure sotto direttamente nel cestino a contatto con la plastica. E dovremo ripetere l’operazione ad ogni cambio della busta. Ne bastano poche gocce per rendere la casa un ambiente super profumato, senza dover più pensare alle fastidiose pulizie di casa.