Tra gli antipasti e gli stuzzichini più apprezzati di sempre è davvero difficile non trovare involtini, torte salate o rustici. Tutti hanno quasi sempre in comune un ingrediente: la pasta sfoglia. Questa preparazione accompagna benissimo non solo le ricette dolci, ma anche ortaggi, verdure e, persino, la carne e il pesce.

Chi si chiede cosa cucinare stasera o domani per pranzo per fare felice tutta la famiglia di certo non può perdersi le ricette che seguono. Tutte a base di pasta sfoglia, rappresentano un modo creativo di servire piatti unici. Ma il vero vantaggio sarebbe la loro praticità di preparazione e la velocità, perché tutte saranno pronte in poche decine di minuti.

Ed ecco un’eccezionale alternativa alla classica pasta sfoglia da farcire con ingredienti come broccoli e alici, spinaci e ricotta o uova e formaggio.

Imperdibili idee con la pasta sfoglia per cene veloci o sfiziose e un’alternativa fenomenale

Il primo esempio è questa torta salata di pasta sfoglia, che si prepara in un battibaleno e incanta tutti con pochissimi ingredienti.

Ma, con la pasta sfoglia, possiamo anche preparare dei ravioli farciti con prosciutto cotto e mozzarella, ovvero piccoli stuzzichini da servire nell’antipasto. Questi cuociono in pochissimi minuti in forno e sono più deliziosi se spennellati con uova e latte, prima della cottura. Ma queste sono solo alcune delle imperdibili idee con la pasta sfoglia per fare un gran figurone a tavola.

Allo stesso modo, in soli 5 minuti possiamo cucinare questa prelibatezza con pasta sfoglia con cui riciclare gli avanzi.

Potremo realizzare anche dei bocconcini di pasta sfoglia, che somigliano a bignè dolci e da farcire a proprio gusto. E, persino, farcirla con il pesto casalingo.

Le monoporzioni di pasta sfoglia con zucchine, taleggio e rosmarino sono velocissime come la quiche con porri, prosciutto crudo e scamorza.

Se non abbiamo la pasta sfoglia, però, non preoccupiamoci, con pochi ingredienti potremo preparare un’alternativa altrettanto valida e versatile: la pasta all’acqua.

Ingredienti e procedimento per preparare la pasta all’acqua per torte salate

Gli ingredienti necessari sono:

200 grammi di farina bianca o integrale;

100 grammi d’acqua calda;

2 cucchiai di olio d’oliva;

una presa di sale.

Quest’impasto all’acqua è delizioso e possiamo farcirlo come vogliamo per preparare torte salate sfiziose. Basterà mescolare accuratamente tutti gli ingredienti, preferibilmente con l’impastatrice. Poi, lasciar riposare l’impasto fuori dal frigo per circa un quarto d’ora.

Stenderla a circa un centimetro e mezzo di spessore e aggiungere il ripieno.

Tra le idee migliori per la farcia anche radicchio rosso, noci, Zola e uvetta o zucchine, formaggio e prosciutto cotto.

