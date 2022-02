È arrivata finalmente la primavera e le belle giornate riscaldano l’ambiente casalingo dopo tanti mesi invernali. Le giornate si allungano e le temperature si alzano, quindi anche la casa prende nuova vita e si riempie di splendidi colori. Possiamo sbizzarrirci con tende colorate, fiori che sbocciano e luce naturale fino a sera. Questo è quindi il periodo dell’anno che, più di tutti, ci invoglia a spalancare le finestre e far entrare il sole. Ci sentiamo quasi contenti di mettere in ordine e di pulire tutto. Per questo, ci servono dei fantastici alleati sempre pronti all’uso.

Per profumare a lungo e pulire ogni angolo di casa basta questo unico ingrediente completamente naturale

Oltre alla pulizia con detersivi usuali, esistono dei potentissimi ingredienti naturali che ci aiuterebbero a tenere sempre fresca e pulita la casa. Non solo in questo periodo primaverile, ma proprio tutto l’anno. Uno di questi è la lavanda. Dal profumo intenso inonda gli ambienti di profumo ed essenza rilassante e tranquillizzante. Ne esistono di diverse forme e si possono usare per tantissime cose. Esiste l’olio essenziale di lavanda biologico, i fiori essiccati e si può fare in casa addirittura un detergente completamente naturale.

L’olio essenziale di lavanda

L’olio essenziale di lavanda po’ essere unito all’acqua che usiamo per pulire i pavimenti. Poche gocce bastano per profumare ogni superficie calpestabile. Dalla camera da letto, fino ad arrivare alla cucina. L’acqua bollente unita anche ad un bicchiere di aceto bianco e qualche goccia di concentrato di lavanda inonderà di profumo tutto quanto.

I fiori essiccati

I fiori essiccati invece sono belli anche da vedere. Il loro scopo principale è quello di donare una profumazione delicata al soggiorno o alla camera da letto, agli ambienti comuni insomma. Basterà infatti mettere qualche gambo in un vaso e, ogni tanto, muoverli con la mano. In questo modo il profumo si sprigionerà per tutto l’ambiente eliminando in un lampo odore di cucina, odore di fumo e di aria stantia.

Ancora, gli stessi gambi secchi si possono utilizzare anche negli armadi. L’ideale sarebbe mettere un po’ di trito in un sacchetto di cotone e poi inserirlo nei cassetti o direttamente nell’armadio. Un ottimo profumatore naturale anche per camicie e giacche alla moda.

Il detergente naturale per superfici

Infine, il detergente fai da te si può utilizzare sia in cucina che in bagno. Per lavare i sanitari o il piano cottura. Ma vediamo come fare. Ci servirà solo 1 litro di aceto bianco e le foglie secche della lavanda.

Riempire una bottiglia di vetro con fiori e gambi spezzettati per almeno ¾.

Versare l’aceto riscaldato sul fuoco e portato ad una temperatura non troppo calda.

Mettere la bottiglia in un posto molto soleggiato, come il davanzale della finestra, per circa 10 giorni e agitare regolarmente.

Per profumare a lungo e pulire ogni angolo di casa così come bagno e cucina abbiamo appena creato un detergente completamente naturale e, soprattutto, non inquinante.