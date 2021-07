Ce lo ripetiamo spesso e volentieri, ma non riusciamo mai a metterlo in pratica. Quante volte abbiamo promesso a noi stessi che avremmo iniziato la dieta e puntualmente riprendevamo a mangiare più di prima? È più forte di noi e spesso il piacere prende il sopravvento sul “dovere”. Eppure un esercizio fisico costante è fondamentale per perdere i chili di troppo e tornare in forma. Per ottenere un risultato ottimale, però, esiste una soluzione erboristica da integrare perfetta per bruciare le calorie in eccesso.

Un sogno che si può realizzare

Tornare al proprio peso forma per molti potrebbe sembrare un’utopia che richiede troppo tempo e innumerevoli sforzi. Non tutti poi abbiamo lo stesso metabolismo e i più sfortunati non riescono a smaltire nemmeno quella mezza fetta di torta che si erano concessi. Con un po’ di determinazione, però, tutto è possibile.

Se dunque troviamo il coraggio di iniziare della sana attività fisica, sappiamo che possiamo incrementarne gli effetti positivi con un rimedio tutto naturale. E che probabilmente ci ripagherà per gli sforzi fatti, perché ottimo da gustare. Ecco di che cosa si tratta.

Ne bastano 2 tazze per accelerare il metabolismo e perdere peso per i suoi benefici

Se vogliamo rendere più concrete le nostre possibilità di perdere peso, dovremmo aggiungere ad una salutare corsetta o camminata una dose di thè verde. Ne bastano 2 tazze per accelerare il metabolismo e perdere peso per i suoi benefici.

Secondo uno studio questo avviene grazie alla presenza di due sostanze contenute in esso: la caffeina e la catechina. La prima ci permette di iniziare e protrarre più a lungo l’attività fisica. La catechina, un flavonoide con effetto antiossidante, accelera l’eliminazione del grasso superfluo e contribuisce a mantenere in salute il cuore. Ecco perché dovremmo iniziare a consumare più spesso questa bevanda nella vita quotidiana.