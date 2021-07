Tutti sanno che con la caffeina non bisogna esagerare, ma è anche vero che quando si entra in un bar viene spontaneo chiedere un espresso. Proviamo allora a valutare una aromatica alternativa al caffè per non esagerare con la caffeina, ma non per chi ha questa malattia

La prima regola per non esagerare con le sostanze eccitanti contenute nell’espresso è moderarne l’assunzione. Per questo, gli Esperti di Prodiezionidiborsa hanno già segnalato come regolarsi per valutare la quantità di caffeina presente in una tazzina.

La possibile alternativa

Il caffè, soprattutto in Italia, è un classico intramontabile. Consente una rapida pausa di 15 minuti e fa tornare al lavoro con la sensazione di maggiore energia e relax mentale.

Oggi esiste, però, un’altra possibilità che non ha niente da invidiare al caffè, in termini di aroma, sapore ed effetto relax in pausa. Si tratta dell’orzo, che ormai tutti vedono in commercio, ma del quale non si conoscono a fondo le proprietà.

Esistono esattamente le stesse alternative che per il caffè tradizionale. Infatti, lo servono al bar, ma si può comprare anche in polvere e prepararlo a casa con la moka.

I trucchi per un ottimo orzo in casa

Gli appassionati di orzo hanno una moka apposita solo per questo tipo di bevanda. In questo modo non si mescolano i sapori delle due bevande. Quindi è meglio avere una caffettiera per il caffè ed una per l’orzo.

Il secondo trucco consiste nell’usare una moka piuttosto grande per l’orzo e mettere polvere solo fino a metà del filtro. Questo perché l’orzo quando esce tende a scoppiettare e si verserebbe tutto sui fornelli.

Niente orzo per chi ha questa malattia

L’orzo contiene glutine. Quindi è assolutamente sconsigliato per chi soffre di celiachia. Infatti, nei bar e ristoranti gluten free non servono bevande a base di orzo. Nessuna controindicazione per chi soffre di insonnia, perché l’orzo non contiene caffeina.